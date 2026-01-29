春節大掃除別丟錯！新北環保局提醒舊衣回收規範 分類不當最高罰6000元

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

春節將至，不少人都開始準備家中的大掃除。近日，新北市環保局在臉書發文提醒，衣物回收有明確規範，若分類錯誤，不僅影響回收品質，還可能造成後端處理困擾。對此，環保局特別整理「可回收」與「不可回收」的舊衣服類型，呼籲民眾丟棄前務必先分清楚。

新北市環保局在臉書發文提醒，衣物回收有明確規範，若分類錯誤，不僅影響回收品質，還可能造成後端處理困擾。（示意圖／Unsplash）

新北市環保局表示，內衣褲、泳衣、睡衣，以及破損或嚴重髒污的衣物，因屬貼身接觸私密部位或已不具再利用價值，請直接裝入專用垃圾袋，交由循線垃圾車清運，不可投入舊衣回收箱。

廣告 廣告

至於其他狀況良好、乾淨的舊衣物，民眾可先清洗、整理後，再送至慈善團體，或投入新北市環保局核准的舊衣回收箱，也可交由清潔隊循線回收車回收。環保局強調，只要不是貼身接觸私密處，且未破損的衣物，原則上都可回收再利用。

環保局指出，若民眾未落實垃圾分類與資源回收，將可依《廢棄物清理法》開罰新台幣1200元至6000元不等。同時也呼籲大家多加利用舊衣回收管道，透過回收再利用不僅能減少垃圾量，還能有效節省水資源。環保局說明，製作一件純棉T恤約需消耗2700公升的水。對於仍乾淨且可穿著的舊衣，建議民眾清洗整理後，捐贈給慈善團體、投入經核准的舊衣回收箱，或交由清潔隊定點回收車統一處理。

更多FTNN新聞網報導

大掃除丟錯恐挨罰！ 環保局揭舊拖把正確回收方法

髒空氣又來了！中南部空品拉「橘色警報」 環保局提醒：避免長時間戶外活動

大掃除垃圾千萬別亂丟！「5大危險物」化身危險炸彈 恐釀清潔隊員掛彩

