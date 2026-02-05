春節大掃除家電清潔完全指南 冷氣、冰箱、洗衣機清潔輕鬆搞定！

春節將至，大多數家庭都在準備大掃除，但很少人想起該如何好好清潔家電，其實家電比一般傢俱更容易藏汙納垢，若長期忽視，不僅會影響使用效能，還可能成為細菌和黴菌的溫床，以下就為各位詳細介紹如何在新年大掃除時，輕鬆清潔家中常見的家電用品，讓你的家煥然一新！（圖文：費司特）

冷氣機清潔：5步驟DIY省電又延壽

冷氣是台灣家庭最耗電的設備之一，定期清潔可降低耗電量8%以上，有研究顯示，髒濾網會讓冷氣機製冷效率下降40%。好消息是，冷氣清潔其實不用請專業人士，自己在家就能完成，整個過程大約30到45分鐘，新年大掃除時絕對值得花時間做這件事。

冷氣機清潔：5步驟DIY省電又延壽

第一步：關閉電源是最重要的安全步驟。

第二步：用抹布擦拭外殼和出風口。

第三步：拆下冷氣濾網和出風口扇葉，用清水沖洗；若濾網很髒，可浸泡在小蘇打水中一晚，隔天輕輕刷洗。

第四步：準備清潔罩和水盆，噴灑冷氣專用清潔劑在鰭片上，靜置10分鐘讓髒汙浮起，再用毛刷輕輕刷洗、高壓水沖淨。

第五步：等所有零件完全乾燥後重新組裝，開機測試冷氣是否運轉正常即可。

冰箱深層清潔：除臭妙招讓食物保鮮度倍增

冰箱是家裡最容易藏異味的地方，專家建議冷藏櫃每月深度清潔一次，冷凍櫃則2～3個月清潔一回。清潔前先將食材分類放入保冷容器，接著拆除所有層板、抽屜和攔水板到浴室或廚房用中性洗劑配熱水徹底清洗，冰箱內壁特別要用濕布擦拭，重點是冷藏膠條和死角，這些地方最容易藏黑菌。

冰箱深層清潔：除臭妙招讓食物保鮮度倍增

清潔完畢後敞開冰箱讓內部陰乾，完全乾燥才裝回層板和食材，除臭方面，小蘇打粉和白醋各放一杯在冷藏室角落，或使用竹炭包也能有效吸收異味，專家建議用1公升溫水溶解2大匙小蘇打粉，沾濕抹布擦拭層架，既能去污又能除臭，定期整理、標記食材日期、每週檢查過期品，才能真正杜絕冰箱異味問題。

微波爐清潔：5分鐘檸檬法，消除700種細菌

微波爐是廚房最容易被忽視的家電，研究發現，未清潔的微波爐內竟有超過700種細菌繁殖，好消息是，微波爐清潔比你想像的簡單得多，而且只需要5分鐘。

微波爐清潔：5分鐘檸檬法，消除700種細菌

最快速的方法是檸檬加熱法：將半顆檸檬放在微波爐安全容器中，加入半杯水，以火力弱或50%功率微波1分鐘，或直接用「微波」功能3到5分鐘，加熱完畢後先別急著打開，讓蒸汽悶在爐內5到10分鐘軟化污垢，再用濕抹布輕輕擦拭內壁，油漬和污垢會自動掉落。

此外，橘子皮、柚子皮也有同樣效果，甚至還能除臭，如果油垢特別頑固，可在小蘇打水或白醋水中加幾滴洗碗精，威力更強，等擦乾淨後，微波爐不但乾淨溜溜，還會散發出檸檬或柑橘的清香，一舉兩得。

洗衣機槽清潔：一次根除黑霉和異味

衣服越洗越臭、洗完還有霉悶味，通常不是洗衣劑的問題，而是洗衣槽早就變成細菌和黑黴的培養皿，市面上有多款專業洗衣槽清潔劑，含有99.9%抗菌成分，能深層溶解陳年污垢。

洗衣機槽清潔：一次根除黑霉和異味

使用方法很簡單：將清潔劑直接倒入洗衣槽，不需放衣服，選擇「洗衣槽清潔」或「強力洗」模式運轉一個完整週期即可。如果家裡沒有專門清潔劑，也可用小蘇打粉代替——倒入半杯小蘇打粉和半杯白醋，讓它們在洗衣槽內發泡反應，這樣也能有效去除污垢和黴菌。

建議每月進行一次洗衣槽清潔，特別是台灣潮濕季節，黑霉特別容易滋生，好的洗衣槽清潔劑還能除臭殺菌，用過一次就會發現寶寶衣物洗起來清新許多，這絕對是大掃除不能省略的環節。

大掃除家電清潔順序：聰明安排事半功倍

很多人大掃除亂無章法，導致已經擦乾淨的地方被弄髒，其實家電清潔也有黃金順序，首先應該先清冷氣機，因為拆卸零件會掉水和髒汙；接著清潔微波爐和冰箱這類廚房家電；最後才清洗衣機，這樣是由「高到低、由上往下」，避免已清潔區域被污水二次汙染。

此外，清潔前務必關閉所有家電電源，這是基本安全原則，建議在陽光充足的午間進行家電清潔，零件容易乾燥，組裝時不會出現受潮問題，最後小訣竅是，準備一張清潔檢查表，標記哪些家電已清潔、哪些待清，確保不遺漏任何重要設備。

新年大掃除不只是面子工程，家電清潔更是攸關全家人健康和機器壽命，花點時間清潔冷氣、冰箱、洗衣機和微波爐，讓家電效能恢復到最佳狀態！