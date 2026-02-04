春節大掃除留意！燙傷、刀傷恐染破傷風 延遲就醫死亡率達9成

國光生技今日（4）舉行「國產破傷風疫苗再升級 醫護安全更有保障」記者會，宣布2026年國光破傷風全面升級「針劑新劑型」。（李念庭攝）

過年大掃除燙傷、刀傷、穿刺傷，小心「破傷風」風險！醫師指出，破傷風在國內已十分罕見，但未妥善處理，潛在致命性恐高達9成，常見症狀包括牙關緊閉、痙攣、全身僵硬，嚴重甚至自主神經失調、死亡，提醒民眾過年期間若不小心受傷、傷口遭污染，應就醫評估施打破傷風疫苗。

奇美醫院院長、台灣急診管理學會理事長林宏榮說明，破傷風是破傷風桿菌的外毒素透過一般外傷傷口、撕裂傷、燒傷等入侵血液而引起，通常在14天內發病，毒素會干擾神經系統，導致肌肉持續收縮，出現牙關緊閉、痙攣、全身僵硬等症狀，嚴重還可能併發肺栓塞、呼吸困難甚至死亡。

林宏榮分享，曾收治一名台南50歲男子，在農地工作時不小心遭刺傷，由於傷口不大，他不以為意，後來卻出現身體僵硬、嘴巴難張開、痙攣甚至喘不過氣等症狀，緊急送醫後確診為破傷風，所幸及時治療才化解致命危機。

疾管署統計，我國2025年共3例破傷風本土病例，今年1月中旬也出現首例。林宏榮表示，在政府預防接種推廣下，多數民眾小時候都曾接種過破傷風疫苗，近年國內僅少見個案，但若遇到災難，破傷風疫苗就十分重要，例如去年光復鄉災情，許多「鏟子超人」前去救災，若不小心受傷，就有破傷風風險。

不過，外傷專科、新北市健保診所協會理事長施君翰指出，破傷風疫苗保護力約10年，長大成人後保護力會下降，若不小心受傷，感染風險也提高。建議民眾若處於高污染環境，如穿刺傷、生鏽鐵片或釘子割傷、騎車跌倒等，應立即自費接種破傷風疫苗，強化保護力。

林宏榮指出，急診病人傷口越複雜、污染程度嚴重，感染破傷風風險就越高，若民眾施打疫苗超過10年以上，免疫力會逐漸下降，此時急診醫師就會判斷並協助施打疫苗，產生免疫力，一般雖不會建議常規施打，但距離最後一劑超過10年就會建議補打。

林宏榮提醒，農曆春節將至，民眾在家中大掃除、出遊，若不小心燙傷、刀傷、穿刺傷甚至碰撞等外傷，都可能暴露在「破傷風」風險之中，若出現痙攣、僵硬等症狀，應立即就醫檢查、評估施打破傷風疫苗。

