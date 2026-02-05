春節大掃除要往內掃？這樣做財神爺秒進門

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

農曆新年是華人世界中最為重要的傳統節日之一，也是家庭團聚、祭祖拜神、迎接新一年的時刻。而每當迎接新年前夕，各家各戶都紛紛掀起一陣大掃除旋風，台灣諺語「大拼厝，才會大富貴」，這種習慣代表著對過去一年的告別，同時也象徵著對新年的期待。

大掃除。（示意圖／三立新聞網）

大掃除傳說和「年獸」有關，相傳年獸平時以捕捉動物為食，冬天時動物冬眠，食物短缺，尤其在過年時，年獸就下山吃人，老百姓被年獸驚擾，不得安寧，後來大家發現，這隻年獸有弱點，原來牠害怕的有：紅色、火光、響聲，也不喜歡清潔的環境，因此大家就想出了對付年獸的辦法，於是就有了放鞭炮（響聲 ），貼春聯（火光），大掃除（整潔）的習俗。

除舊佈新迎來好心情。（示意圖／三立新聞網）

在台灣，大掃除又稱作筅黗，在送神後進行，旨在除舊布新，掃走一整年的霉氣、晦氣，迎接新年財氣與福氣，禁忌是除夕到初五不能倒垃圾，以免將財氣掃出門，但可從外往內掃，垃圾留在家裡，等到開工時才倒掉。

儲米箱、冰箱、零食櫃在整理、清潔完之後，可以適度的補滿米缸和冰箱，這象徵家中來年衣食無虞，錢財滿滿，把有缺角、裂口的容器都丟掉，不然將會影響新年的運勢，並要避免移動床鋪，以保家運安穩。

摔破的鍋碗瓢盆記得要丟掉。（示意圖／寶島神很大）

打掃時應避免情緒浮躁或口出惡言，傳統觀念認為，大掃除不只是整理環境，也是整理一整年的心境，若邊掃邊抱怨，反而容易把不好的情緒留在新的一年，透過合適的時機清理舊物、整理空間，也象徵替過去一年畫下句點，讓新的一年能在清爽、有序的狀態下重新開始。

