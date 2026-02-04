春節大掃除險丟百萬黃金 瑞芳警攜手清潔隊、里長助失主失而復得

瑞芳警積極協助助民尋回丟失金飾。（記者徐煜勝翻攝）

【警政時報 徐煜勝/新北報導】農曆春節將至，家家戶戶忙著年終大掃除，不少民眾趁著年前整理雜物、汰舊換新，卻也因此發生貴重財物差點被當垃圾丟棄的驚險插曲。新北市瑞芳區日前就有民眾在丟棄舊衣櫃時，意外將價值近百萬元的黃金飾品一併丟出，所幸在清潔隊、里長與警方通力合作下，順利尋回，讓失主直呼「真的太幸運了！」

據了解，瑞芳區一名民眾日前向石山里里長吳乾正通報，家中有一只大型衣櫃欲丟棄，並依約於1月31日將衣櫃放置於瑞芳區山尖路一處空地，等待清潔隊回收。

昨（2）日上午9時許，清潔隊人員蔡憲朋、林秉鴻及蔡培民前往現場回收衣櫃時，意外在衣櫃下方抽屜內發現兩個包包。三人打開查看後驚見包內竟藏有三條金項鍊、一枚金戒指及一只金手鏈，總重約7兩多，市值接近新臺幣130萬元，立即將黃金飾品送往瑞芳分局瑞芳派出所報案處理。

瑞芳派出所員警趙晏含受理後，依地緣關係研判失主可能就在附近，並細心發現其中金戒指上刻有姓名，隨即聯繫石山里里長吳乾正協助查證。吳里長回想起日前確有民眾請求協助回收大型家具，警方再透過系統確認失主身分後，順利聯繫當事人到所認領。

令人意外的是，失主直到接獲警方通知前，完全不知道金飾仍放在衣櫃抽屜內。原來丟棄衣櫃的是失主的兒媳婦，她於1月31日晚間7時30分將衣櫃連同雜物一併丟出，所幸清潔隊人員細心察覺異狀，才避免重大財物損失。失主對警方、清潔隊與里長的協助頻頻表達感謝，直呼「真的太幸運了！」

瑞芳分局表示，春節前後是居家整理與大型垃圾丟棄高峰期，常有民眾因一時疏忽，將貴重財物隨雜物或舊家具一併丟棄。所幸此次在清潔隊、里長與警方合作下，順利讓失而復得的財物回到失主手中，避免憾事發生。

警方也特別呼籲民眾，進行年終大掃除時，務必仔細檢查抽屜、櫃子、收納盒及舊家具內部，貴重物品應先集中妥善保管，確認無誤後再行丟棄大型垃圾或雜物，才能安心迎接新的一年。

瑞芳分局強調，未來也將持續與地方里長及相關單位密切合作，守護民眾財產安全，讓大家過個安心、平安、好年。

