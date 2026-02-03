春節大掃除險釀黃金遺失 瑞芳警 清潔隊與里長聯手助民眾尋回7兩多黃金

MEITU 20260203 120207211 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠新北報導】農曆春節將至，不少民眾趁年關前進行居家大掃除，整理家中雜物汰舊換新。日前瑞芳區一名民眾向里長通報，有一只衣櫃欲丟棄，並依約於1月31日將衣櫃放置於瑞芳區山尖路一處空地，等待清潔隊前往回收。

2月2日上午，清潔隊人員蔡憲朋、林秉鴻、蔡培民，依通報前往回收衣櫃時，意外在衣櫃下方抽屜內發現兩個包包，打開後赫然發現內有三條金項鍊、一枚金戒指及一只金手鏈，總重約7兩多，市值將近新臺幣一百三十萬元。他們三人立即將黃金飾品送至瑞芳分局瑞芳派出所報案處理。

瑞芳派出所員警趙晏含受理後，依地緣關係判斷，並細心發現其中金戒指上刻有姓名，隨即聯繫丟棄衣櫃地點所屬之石山里吳乾正里長協助查證。吳里長隨即回想起，日前確有民眾向其表示欲丟棄大型家具，並請其協助聯繫清潔隊回收。經警方進一步經由系統確認失主身分後，順利聯繫當事人到所認領。

令人意外的是，失主直到接獲警方通知前，完全不知道金飾仍放置於衣櫃抽屜內，丟棄該衣櫃是失主的兒媳婦，她於1月31日晚間，連同衣櫃一併丟棄，對於警方、清潔隊與里長的細心協助，頻頻表達感謝，直呼「真的太幸運了」。

瑞芳分局表示，春節前後為居家清潔、整理高峰期，常有民眾因一時疏忽，將貴重財物隨雜物或舊家具一併丟棄。所幸此次在清潔隊、里長與警方通力合作下，順利讓失而復得的財物回到失主手中，避免重大財物損失。

警方也特別呼籲民眾，進行年終大掃除時，務必仔細檢查抽屜、櫃子、收納盒及舊家具內部，貴重物品應先集中妥善保管，確認無誤後再行丟棄大型垃圾或雜物，才能安心迎接新的一年。

瑞芳分局將持續與地方里長及相關單位密切合作，守護民眾財產安全，讓大家過個安心、平安、好年。