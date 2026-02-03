春節大掃除！媳婦誤把金飾丟棄 「7兩黃金」市值130萬

記者林俊華、吳姵萱／新北報導

過年前大掃除，新北瑞芳百萬黃金遺失案，婦人疑似不知道，衣櫃內放有婆婆的7兩黃金，價值130萬，將衣櫃通報回收隊處置，還好環保局隊員細心，檢查發現，報警歸還。

過年前大掃除，媳婦不知道婆婆有在衣櫃裡放有7兩黃金，便將衣櫃通報回收隊處置。

紫色背心婦人神色慌張來到警局，因為她接到警方通知，媳婦丟棄的回收衣櫃裡竟然發現了3條金項鍊、1枚金戒指，還有1條金手鏈，總重大約7兩，市值大約台幣130萬。

還好清潔隊員細心發現，才將市值130萬的黃金尋回。

記者VS.清潔隊員蔡憲朋：「一開始是我先看到，那就是在抽屜的底層，抽屜拉出來，在底層的時候發現到的這樣，（很心動，那麼多錢），是不會啦，就是因為第一時間想到這是民眾的財產，那我們要趕快立即向上通報。」

能夠找回貴重金飾，都靠3名清潔隊員細心發現。事發在1月31日晚間，年關將至，不少民眾趁此機會除舊佈新，進行居家大掃除，婦人的媳婦丟棄大型廢棄家具，根本不知道裡頭還有長輩藏的金飾。

2個包包裝有「7兩黃金」，市值130萬。

環保局人員進行家具受損檢查時，赫然發現底層抽屜裡放有2個包包，一打開趕緊送往警局。

瑞芳派出所所長林昆秀：「經員警迅速查證，順利尋找失主領回。」

還好環保人員及時發現，才沒有因為媳婦的粗心而損失百萬。

