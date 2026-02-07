春節大採買 安南市場增300車位

警三分局提前與安南果菜市場召開協調會，呼籲民眾提前分批採買年貨、避開尖峰壅塞。（讀者提供）

記者王勗∕台南報導

安南區果菜市場為全市最大農產批發市場，每逢春節總會迎來大批採買民眾，今年採買人潮高峰預計落在二月十四、十五日。警三分局也提前與市長召開交通協調會，今年也將新增怡中市地重劃區空地作為戶外停車場，將提供約三百格汽車停車位，警方也呼籲民眾提前分批採買年貨、避開尖峰壅塞。

因應春節前夕採買高峰，警三分局已提前與果菜市場完成交通疏導規劃及管制措施，今年也商借怡中市地重劃區西側基地土地作為臨時停車場使用，預計將增設約三百格汽車車位。

警三分局指出，今年交通動線亦較往年調整，欲前往停車之民眾，可由本原街一段九十七巷右轉原佃五街直行，接水戶街即可抵達。離場時建議由水戶街右轉怡安路往西直行，朝安吉路方向離開。另為避免散場車潮壅塞，亦可多加利用國宅夜市周邊數處收費停車場。也呼籲採買民眾配合現場市場工作人員、警察、義交及民力引導停車與行車，共同維護交通順暢。

春節前最後週末可能是採買高峰期，警方也呼籲市民可提早分流採購，避免久候或塞車情形。