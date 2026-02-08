春節大採購注意！網購紙箱「全扔回收車」錯了 慘挨罰6000元

生活中心／林昀萱報導

網購紙箱回收藏陷阱要注意。（示意圖／Pixabay）

上網訂購商品寄到家方便又快速！即將迎接春節連假，不少人都把握物流休假前夕大採購，但你知道網購紙箱不能直接交給回收車嗎？紙箱、保麗龍，破壞袋及泡泡袋等網購包材，若沒有依照規定做好分類回收，恐會被依照《廢棄物清理法》處以1200元到最高6000元罰鍰。

網購的商品，許多商家為了保護商品不在運送途中損壞而使用的包裝材料怎麼丟？台南市環保局過去曾在臉書粉絲專頁分享，紙箱回收價值最高，除了可以回收，還可以再次利用成為收納好幫手或再裝東西郵寄。但要注意的是，丟棄回收前要先將上頭的膠帶、貼紙去除提升回收品質。另外，郵局便利箱重複使用可以依照尺寸折抵3到12元。

保麗龍容易產生塑膠微粒因此不拆塊、直接丟塑膠類回收，但需分開交付回收。常見的破壞袋因混入染料及複合材質的膜狀塑膠，為一般垃圾無法回收，但可以在丟棄前當作垃圾袋使用。泡泡袋及緩衝袋是一般垃圾，泡泡袋可以拿來包裝易碎物品，但緩衝袋丟棄前要戳破，減少體積。包裹中常見的出貨單，紙類可以回收，但貼紙類必須得丟在一般垃圾。

