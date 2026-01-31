春節大魚大肉 營養素助校正回歸

過年不免大魚大肉，除了體重變重也會造成身體負擔。營養師建議，除了享受美食，平時補充的保健品也應持續，幫助身體代謝，過年只要不增加3公斤，年後多動，1到2周就能恢復。

Cofit營養師吳悦慈指出，過年雖大魚大肉，仍常發生「熱量過剩、微量營養素卻不足」情況，她建議，過年飲食，可分餐前、餐後與日常補充三階段調整。

第一階段是餐前攔截。若預期餐點偏油，可先補充蔬菜、膳食纖維補充粉或甲殼素，幫助減少油脂吸收；吃年糕、米糕等澱粉類較多，除蔬菜與纖維外，可搭配苦瓜胜肽，協助維持代謝運作。

第二階段為餐後疏通。若胃部塞住、脹氣不適，可適量補充消化酵素，協助將大分子分解為小分子，加快胃排空、緩解飽脹感。不過，她也提醒，酵素屬於「救急型」輔助，並非阻斷熱量吸收的工具。

第三個常被忽略的是鉀離子補充。吳悦慈指出，年菜普遍偏鹹，容易造成水分滯留，吃完隔天臉腫成「麵包超人」，可多攝取深綠色蔬菜、適量堅果或黑豆水，利用鉀離子幫助排出多餘鈉，改善浮腫。

不少人會邊大吃，邊吞益生菌、酵素，認為能避免發胖，吳悦慈直言「效果有限」。她說，酵素僅協助消化，無法阻止吃多發胖；益生菌則屬長期調養，需時間建立腸道菌相，臨時補充難以立刻見效。

吳悦慈進一步指出，平時補充的保健品也應「照常」，尤其是B群、魚油與綜合維生素，B群是代謝重要齒輪，過年喝酒、熬夜、吃甜食，身體會大力消耗B群，若不足代謝會卡住。建議第一餐餐後吃，開啟一天的動力。

過年很可能吃太多炸的、紅肉，甚至會吃很多餐隔夜菜，這樣的飲食環境身體容易發炎，補充魚油（Omega-3）可以平衡體內油脂代謝、抗發炎，可隨餐或飯後吃；若蔬菜攝取不足，綜合維生素可作為補充，但仍無法取代膳食纖維。

她指出，過年增加1至2公斤多為水分，通常1至2周可恢復；若超過3公斤，可能已有脂肪增加，應及早調整飲食與作息，為年後健康設下「2公斤警戒線」。