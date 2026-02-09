春節天氣出爐！除夕起2波冷空氣南下 北東部恐轉陰有雨

天氣風險WeatherRisk分析春節天氣。（圖／翻攝自臉書＠WeatherRisk.Co）

農曆春節即將到來，中央氣象署指出，年前天氣多為穩定，本週溫度將漸漸回升，各地以多雲到晴天氣型態為主。而民間氣象公司「天氣風險WeatherRisk」也分析春節天氣趨勢，指除夕至初三有兩波偏弱冷空氣間歇南下，東北季風增強時，迎風北部、東部轉陰有雨，中南部多為晴時多雲；季風短暫減弱時，北東部降雨可望緩和，並有短暫好轉空檔。

年前天氣部分，氣象署指出，目前這波寒流今（9）日遠離，之後漸回溫；11日至12日清晨（週三至四）涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，12日白天之後溫度回升。天氣部分以各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，可以計劃年前打掃工作，迎接新的一年。

將近春節期間方面，天氣風險師林孝儒說明，13日（週五）至15日小年夜（週日）台灣附近為高壓迴流偏東或南風環境，各地天氣較穩定，普遍晴時多雲、白天回暖，白天高溫可接近25度上下；不過日夜溫差仍大，清晨低溫約16至18度，沿海空曠、近山郊區或縱谷地區仍可能再低2至3度。

至於16至19日（除夕至初三）目前趨勢顯示有兩波偏弱冷空氣間歇南下，天氣節奏較快、但整體仍以典型冬季分布為主。

林孝儒續指，東北季風增強時迎風北部、東部轉陰有雨，中南部多為晴時多雲；季風短暫減弱時，北東部降雨有望緩和並有短暫好轉空檔。氣溫方面，多數時段以東北季風等級為主，雖未必出現顯著強降溫，但若後期環境轉乾，仍需留意輻射冷卻導致的清晨局部低溫。

林孝儒表示，春節後期冷空氣勢力相對較弱，氣溫多有回升機會，而迎風區仍以局部短暫雨為主。但他也提醒，由於預報期程仍長、變動度較高，建議連假前3至5天再依最新預報細調行程；南來北往也請留意各地天氣差異與日夜溫差。

