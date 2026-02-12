春節天氣懶人包出爐！氣象署：初一、二北台濕冷 南北溫差恐達10度

氣象署指出除夕鋒面報到，桃園以北及東半部轉濕涼有雨，外出請備保暖雨具。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 春節連假天氣出爐，今起至小年夜各地回暖，中南部高溫上看28度，但須留意濃霧鎖台影響交通。氣象署指出，好天氣持續至週日，下週一除夕鋒面通過加上東北季風增強，北部及東半部將轉濕涼有雨，初一、初二北台灣低溫下探，與中南部溫差擴大，民眾返鄉出遊務必攜帶雨具並注意保暖。

氣象署說明，今(12)日至明(13)日東北季風減弱，僅「東半部恆春局部雨」，其他地區天氣相對穩定，不過13日清晨「中南部局部霧」，早起出門的民眾需特別留意。隨著時間推移，週六至週日(2/14-2/15)也就是小年夜期間，風場轉為東南風，各地氣溫明顯回升，白天溫暖舒適，適合進行年前的大掃除。但氣象署特別提醒，這段期間「中部以北、金馬易霧」，且花東及恆春半島有零星降雨，返鄉旅客搭機或開車行經易霧路段時，務必隨時關注最新的交通與航班資訊。

天氣將在下週一除夕(16日)出現轉折點。氣象署指出，隨著「鋒面 東北季風」報到，天氣型態將由乾暖轉為濕涼。屆時「桃園以北、東半部、竹苗山區局部雨」，北台灣氣溫會顯著下降，與前幾日的溫暖形成強烈對比。氣象署表示，除夕圍爐夜至下週二初一(17日)清晨，北台灣民眾將明顯感受到涼意，建議民眾若有外出行程，應準備保暖衣物與雨具備用。

氣象署進一步強調，下週二初一(17日)至週三初二(18日)持續受到東北季風影響，降雨範圍主要集中在「北海岸、雙北、東半部局部雨」。氣溫方面，氣象署表示「北台灣再轉涼；南北溫差大」。從一週溫度趨勢圖來看，台北高溫將跌至20度左右，低溫下探16度；反觀中南部高溫仍可達24至26度，高雄甚至接近28度，日夜溫差與南北溫差都相當明顯。這段期間南來北往的民眾，應採洋蔥式穿搭以適應不同地區的氣溫變化。

氣象署提醒初一初二北台濕涼有雨，南北溫差大，南來北往宜洋蔥式穿搭。 圖：氣象署／提供