春節天氣預報！2波冷空氣接力 北東除夕開始接雨

寒流仍在發威，各地9日清晨前持續有低溫發生，高海拔山區已降到0度以下，北部、宜蘭也只剩約5度。11日至12日清晨、16日除夕至17日初一陸續有冷空氣影響，2地回歸濕冷天氣。

中央氣象署預報員林定宜表示，9日白天起，寒流逐漸減弱，10日東半部、恆春有零星短暫雨。本週第1波冷空氣接著到來，11日至12日清晨有鋒面通過，加上1波冷空氣南下，強度達東北季風或冷氣團，大台北地區、北部山區有零星雨，基隆北海岸、東半部與恆春為局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

儘管寒流減弱，北部、宜蘭仍要留意5度低溫出現。（圖／中央氣象署提供）

第1波冷空氣12日白天起轉弱，各地大致多雲到晴，但東半部、恆春有局部短暫雨，13日至15日環境偏東轉東南風，東南部與恆春仍有零星雨，其他地區維持多雲到晴。

本週第2波冷空氣預計會在16日除夕至17日大年初一影響，屆時北部、東半部將有局部短暫雨，其他各地天氣還是多雲到晴。

降雪機率方面，8日晚間至9日清晨的高山路面可能結冰，不過中層水氣較少，高山降雪機會偏低。另東北風漸強，恆春、澎湖將出現平均風9級、陣風11級，台南以北以及台東、金馬也有平均風5級、陣風8級，且中部以北、馬祖15日小年夜可能出現局部霧或低雲，需留意山區或離島交通狀況。

未來1週有2波冷空氣影響，中南部注意日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，北部、東北部下探5度至10度，澎湖縣之外的縣市也有10度以下低溫，9日西半部和東北部低溫9度至11度、花東12度至13度，白天起寒流趨弱，北部與東半部高溫略升到16度至18度，中南部21度至22度。

