春節失蹤成冰冷屍！馬祖男遭砍多刀慘死草叢 凶嫌落網遭收押禁見

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連江縣北竿鄉發生命案，檢警昨逮到兇嫌將他聲押禁見獲准。

連江縣北竿鄉驚傳駭人命案！一名王姓男子日前被通報失蹤，警方展開搜尋後，於3月23日在北竿鄉蝴蝶谷一帶草叢中發現其遺體，經檢警相驗，死者身上有多處刀傷，研判為他殺案件，隨即報請連江地檢署指揮偵辦。

據了解，居住在北竿塘岐村的王男於春節期間突然失聯，家屬察覺有異後報警協尋。警方循線搜索，最終在偏僻草叢中尋獲王男遺體，現場跡象顯示疑似遭人棄屍。檢方進一步相驗後，確認死者身上有多處銳器傷口，案情重大，立即組成專案小組追查兇手。

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經連日追緝，檢警鎖定涉案男子身分，並於昨（8日）將其拘提到案。經主任檢察官訊問後，認定該男子涉犯傷害致死罪嫌重大，且有串供、滅證及逃亡之虞，加上所涉為最輕本刑5年以上重罪，遂向法院聲請羈押禁見，並獲裁准。



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