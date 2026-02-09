春節守護人間菩薩！新北市議長、消防局副局長連袂慰問警義消祈願馬到平安、安居樂業

新北市消防局第二大隊提供

記者黃秋儒／新北報導

農曆馬年春節倒數5天，為慰勉基層消防同仁與民力團體歲末執行「加強重要節日安全維護工作」辛勞，新北市議會議長蔣根煌與消防局副局長陳國忠於今（9）日晚間親赴基層分隊進行春節前安全工作慰問。現場除致贈慰問金與精緻禮盒外，蔣根煌更感性地稱讚警消及義消夥伴是「人間菩薩」，因為有這群無名英雄的默默付出，市民才能在新年期間安居樂業。

新北市消防局第二大隊提供

蔣根煌表示，再過5天就是新年，當家家戶戶準備團圓之際，警消與義消同仁卻必須堅守崗位。他語帶肯定地說：「各位都是『歡喜做、甘願受』的人間菩薩，這一年來因為有大家的默默付出，新北市民才能夠安居樂業，平安過個好年。」

廣告 廣告

蔣根煌也承諾，議會將持續與大家攜手打拚，為新北市民打造一個舒適安全的生活環境。消防局副局長陳國忠則對議長及在場議員表達深切謝意，感謝議會在預算上的大力支持，讓消防工作能順利推展。副局長強調：「守護城市安全不能單靠公部門，更感謝全體義消、防宣及志工夥伴的鼎力協助，這股力量是新北最堅實的屏障。」

隨著新春腳步臨近，蔣根煌也與陳國忠同祝福全體消防夥伴及志工團體「馬年行大運、闔家平安健康、萬事如意」。消防局也藉此機會呼籲市民，春節期間注意用火用電安全，落實各項防火措施，與消防同仁共同攜手，共創安心、放心的家園。