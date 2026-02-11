春節守護首線辛勞 西螺鎮農會贈「皇族米」慰警心

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】農曆春節將至，西螺鎮農會為慰勉西螺分局員警堅守崗位、守護地方治安，總幹事廖錦富率團於日前前往警局致贈慰問品，其中包括象徵心意的「獻納米（天皇米）」，向春節仍在一線執勤的員警表達關懷與感謝，並為辛勞加油打氣。

廖錦富總幹事表示，西螺分局回歸地區後，對地方治安的掌握更及時、更有力，讓鄉親感受安全。他指出，此次特別選用農會自產米贈警，米香細膩口感媲美日本越光米，象徵「皇族級」的敬意，感謝警方全年守護社區、維護治安的付出，並鼓舞春節期間仍需值勤的員警士氣。

西螺分局長吳誌權指出，春節期間，警方將持續強化金融機構與人潮聚集地的巡邏及守望勤務，落實聯訪機制，積極防制詐欺、賭博等犯罪行為，確保轄區安全穩定。他強調，春節返鄉與旅遊人潮眾多，警方將妥善規劃易壅塞路段與熱門景點的交通疏導及管制措施，保障行車安全與交通順暢。

此外，警方同步加強婦幼安全、反詐騙及防空避難宣導，結合協勤民力與地方單位力量，提升民眾安全防護意識與應變能力。吳分局長表示，透過全方位部署與地方合作，讓民眾安心返鄉、平安過節，讓治安與交通秩序同步受保障。

西螺鎮農會的慰問活動，不僅帶來實質慰問，也象徵社會對第一線警察的重視與支持。廖錦富說，農會希望藉此傳達溫暖與感謝，讓執勤員警感受到社區的關懷，並鼓勵大家持續為地方安全努力，確保民眾過年能安樂、祥和。