春節安全全面啟動 萬華分局拍微電影宣導「防詐防搶」

萬華分局分局長節日安全宣導。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】為讓民眾安心過好年，內政部警政署自2月9日22時起至2月23日24時止，啟動為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標，透過犯罪預防宣導、縝密勤務部署、提升見警率、AI科技輔助偵防及民力運用等多元措施，全力守護春節期間社會秩序與交通安全。

臺北市政府警察局萬華分局配合春節專案勤務，於農曆年前特別拍攝「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3部宣導微電影，影片全程由分局員警自行編導、拍攝、監製與剪輯完成，演員除分局同仁及行政人員外，並結合轄區銀行行員、保全人員、義警、守望相助隊及警察志工等民力共同參與，展現警民合作成果。

萬華分局節安防搶演練宣導。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

影片內容涵蓋金融機構防搶演練、即時打擊犯罪及反詐騙宣導，同時提醒駕駛人行經路口應禮讓行人優先通行，於交通壅塞路段保持路口淨空，配合交通疏導措施及現場員警指揮，以維持交通順暢、降低事故風險；並宣導民眾善加利用護鈔、舉家外出安全維護等便民服務，提升整體安全防護。

萬華分局節日協助護鈔宣導。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局表示，希望透過微電影方式貼近市民生活，深化安全觀念。分局長陳勇華亦於片中向市民拜年，並特別提醒，近期最常見且財損金額最高的詐騙手法為「假投資詐騙」，呼籲民眾切勿輕信網友或陌生人提供的投資秘訣，「保證獲利」即為詐騙徵兆，如有疑問可撥打165反詐騙專線或就近至派出所查證。

此外，警方也呼籲民眾出遊前注意收聽警察廣播電臺，掌握交通資訊，配合交通管制措施；存提大量現金或舉家外出旅遊、訪友時，可向轄區派出所申請護鈔及住宅安全維護服務，共同守護財產安全。萬華分局將持續以專業與熱忱投入春節勤務，確保市民平安歡喜過好年。

