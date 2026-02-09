春節安全再升級 平鎮分局全面盤點事故熱點 優化路口標誌

安全是回家唯一的路 平鎮警方全面體檢轄區道路 守護用路安全。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】 為加強防制春節期間交通事故，桃園市平鎮警分局展現高度行動力，深入分析平鎮區事故熱點，日前偕同桃園市交通局、平鎮區公所、公路總局中壢工務段及在地各里里長，共同組成專案小組走訪基層。此次行動旨在透過跨部門協作，全面檢視轄內道路交通設施的完善程度，並以「精準改善、防微杜漸」為核心，力求在年節期間達到民眾安心、交通順暢的治安工作目標。

平鎮分局指出，因應春節期間返鄉與走春車潮，警方特別回溯分析114年度平鎮區各類道路交通事故大數據，精確鎖定易發生碰撞的時段、高風險交岔路口及重點路段。在實地現勘過程中，專家小組針對路面標誌、標線及號誌設置的適切性進行逐一比對，不僅關注主要幹道的車流引導，更將觸角延伸至巷弄死角，確保每一處警示設計都能發揮應有的提醒功能。

此外，針對路口轉彎處、巷弄銜接點及老舊毀損的反光鏡，警方也與區公所緊密配合，遇有破損立即通報修繕，確保駕駛人的視野毫無死角。截至今(115)年2月8日止，平鎮分局已完成16場實地會勘，並迅速落實13處路口設施的優化工程，從硬體面大幅降低潛在肇事機率。

平鎮分局特別呼籲，優質的交通環境除硬體完善外，更需用路人展現自律與禮讓精神。春節期間，警方除持續強化執法作為與各項巡邏任務，更將動員協勤民力全力投入重要節點的交通疏導，隨時監控往返交流道與熱門景點的車流動態。警方強調，安全是回家唯一的路，期盼透過這波提前佈局的道路健檢，讓每位民眾都能在平安、順暢的交通環境中歡度春節。(圖/資料照)