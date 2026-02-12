春節安全守護不打烊 崙背鄉長慰勉警民同心守護家園

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】農曆春節將屆，崙背鄉公所鄉長李泓儀於10日親赴崙背分駐所、豐榮派出所及崙前、草湖守望相助隊，慰勉警察同仁與協勤民力於節日期間堅守崗位，守護治安與交通安全。李鄉長感謝第一線執勤警力與民力無私奉獻，也呼籲鄉親提高防詐警覺、注意行車安全，共同營造平安春節。

春節期間正值返鄉與出遊高峰，治安與交通維護工作繁重。李泓儀指出，警察同仁與守望相助隊犧牲與家人團聚時間，全天候巡守重要路口、金融機構及人潮聚集地，其無私付出與守護家園的精神令人敬佩。她也特別肯定協勤民力在社區巡守、交通疏導與巡邏任務上的辛勞，讓鄉民安心過節。

廣告 廣告

西螺分局表示，春節期間警方將持續加強金融機構安全及護鈔勤務，並針對返鄉車潮熱點、易肇事路段與重要路口強化交通疏導。針對人潮聚集場所，警方將採取巡邏與重點守望，並結合守望相助隊等協勤民力共同投入警民聯防，全力提升治安與交通安全。

李鄉長提醒，春節詐騙案件易增，民眾應提高警覺，勿輕信可疑電話與訊息。她同時呼籲遵守交通規則，行車保持安全距離，避免酒駕及違規行為，讓返鄉與出遊都能順暢無虞。

在慰問過程中，李泓儀親自致贈慰問品，感謝每位警力與協勤民力的付出。她表示，警民協力是守護社區安全的關鍵力量，守望相助隊的巡守與社區協助，更是維護鄉民平安的重要支柱。透過此次慰問，也希望傳遞對前線人員最真摯的支持與關懷。

警方呼籲民眾，如需掌握春節期間最新治安與交通資訊，可隨時參考西螺分局官方臉書專頁，相關勤務與服務措施將視情況適時更新。李鄉長也表示，崙背鄉將持續結合警力與協勤民力，確保每一位鄉民都能安心、順暢、平安地度過佳節。