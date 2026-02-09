春節家庭聚會別瞎忙 12大外送神卡省錢省事

2026年2月9日 週一 下午12:20

春節家庭聚會叫外送簡單方便，刷卡結帳能省下不少開銷。目前市面上的外送高回饋信用卡，以兆豐將來銀行聯名卡11%回饋力道最強；台中銀MySense卡、星展傳說對決聯名卡、聯邦全行卡、台北富邦悍將勇士聯名卡、一銀桃園市市民卡等，優惠皆達到10%。其他像是國泰世華蝦皮卡、臺企銀朝天宮認同卡、陽信JCB晶緻卡……等，分別有5%~7%好康。

一大票子親友拜年串門子，打開手機下單就有美食送到家，免去下廚備餐的麻煩。各家銀行信用卡，以兆豐將來銀行聯名卡回饋率最高，新戶核卡後以帳戶自動扣繳卡費成功，次期起foodpanda、Uber Eats外送消費均給11%現金回饋，堪稱2026年最強「外送神卡」。

另有5家銀行信用卡外送回饋達10%，並列第2名。其中，台中銀MySense卡每月刷滿2,000元，外送消費回饋10%。星展銀行傳說對決聯名卡的卡友以帳戶扣繳卡費，於指定通路交易也可入手10%現金積點。

聯邦銀行全行信用卡持卡人每月完成登錄，當月外送消費累滿800元、1,500元送5%、10%刷卡金。台北富邦悍將勇士聯名卡登錄後，使用外送服務拿10%。一銀桃園市市民卡卡友登錄後，外送滿300元贈5%刷卡金，當月累積刷滿5,000元再送5%，加總同樣有10%福利。

刷國泰世華蝦皮購物聯名卡支付foodpanda、Uber Eats消費，贈7%蝦幣。臺灣企銀北港朝天宮認同卡當月帳單金額達3,000元，指定通路交易送5%。陽信JCB晶緻卡外送購物無條件給5%現金紅利點數。合庫i享樂生活卡當月帳單一般消費滿2,999元，點外送有5%優待。

中國信託foodpanda聯名卡為市場唯一的外送聯名卡，平台內單筆買滿288元領5%胖達幣，未滿288元可獲2%胖達幣。LINE Pay卡則鎖定Uber Eats，使用Visa版卡片，每月登錄後外送交易拿5% LINE POINTS，每月上限100點。

2026年外送高回饋信用卡優惠內容，如下表：

