春節寒假玩臺南 尖山埤鴨鴨派對、頑皮世界馬力全開邀您同樂！

▲頑皮世界《寒假小小保育營》

【記者 劉秋菊／台南 報導】新年與寒假即將到來，臺南兩大觀光遊樂業「柳營尖山埤渡假村」與「頑皮世界」皆推出一系列豐富多元的活動，結合娛樂、教育與親子互動，邀請全國民眾來臺南體驗充滿年節氛圍的寒假旅遊樂趣。

▲柳營尖山埤渡假村《歡樂泡泡秀》

市長黃偉哲表示，春節及寒假是親子走春與家庭休閒的最佳時刻，特別推薦全國民眾到臺南，邀請大家來柳營尖山埤渡假村及頑皮世界享受大自然與親子互動活動，和家人共度溫馨又充滿趣味回憶的假期時光。

柳營尖山埤渡假村於春節期間從除夕至初四（2月16日至20日）推出「馬年迎春、福鴨獻瑞」系列活動，並自1月24日起至2月22日推出「寵物主人免門票」優惠，鼓勵民眾攜帶寵物同行，打造寵物友善旅遊環境，入園除加贈寵物清潔袋外，若攜帶寵物鴨還可獲得鴨飼料一份，且園區還提供羽織租借與造型種子DIY體驗，並於鳥居區設置日式拍照點及招財貓布景，營造濃厚日式懷舊風情。

此外，尖山埤於大年初一至初四（2月17日至20日）特別舉辦「草原鴨鴨派對」，有鴨鴨明星迎賓、水庫實境解謎、神奇果實搜查線及鴨鴨拍照互動體驗等活動，讓孩子們在遊戲中培養觀察與探索能力。活動期間每日於大草原定時舉辦「歡樂泡泡秀」與「親子泡泡體驗」及「唱跳姊姊帶動唱」，周邊步道設有「野餐補給站」提供在地小吃，並安排街頭藝人表演；除夕至初三另有房客專屬星光音樂會與轉盤歡樂送活動。另外，針對春節期間無法出遊的服務業朋友，渡假村也推出「尖山埤服務業感謝季」住宿優惠，讓服務業朋友們於其他時段也能享受休閒渡假體驗。

▲頑皮世界《馬力全開迎新年》

頑皮世界寒假期間推出「寒假小小保育營」（1月26日至2月13日），針對幼兒園及國小學童設計深度互動課程，上午為保育課程，孩子們化身小小保育員，學習動物保育知識並與動物深度互動，下午為自由探索園區，可盡情享受午後歡樂時光。活動僅限平日並採團體預約制，需達20人以上成行，家長陪同不限年齡，一律享優惠價每人490元。

春節期間，頑皮世界同步推出「馬力全開迎新年」活動，自2月14日至22日登場，邀請遊客在園區內與動物一同歡度新年。活動期間享門票優惠，全票550元、學童票430元，購票再送消費抵用券。大年初一至初五（2月17日至21日）於兩棲爬蟲館後方草地設置「馬上有錢紅包牆」，單筆消費滿額即可參加抽紅包活動，天天送出驚喜好禮，還有春節限定「馬力食足市集」，集結多樣美食一次滿足，增添年節熱鬧氣氛。另於指定期間，寶可夢玩家只要出示《Pokémon GO》手機遊戲相關畫面，即可於園區指定餐廳享有餐點優惠，為春節遊園增添樂趣。

觀光旅遊局林國華局長指出，兩大園區精心規劃的活動兼具娛樂與教育意義，不僅提供親子家庭假期新選擇，也展現臺南豐富的旅遊資源，歡迎全國民眾前來體驗臺南特色旅遊。(照片觀光旅遊局提供)