春節寒流來襲！北市急診24小時待命 557診次防疫門診開跑

台北市衛生局提醒市民，春節連假（2/14–2/22）期間，各醫院急診24小時開設，但一般門診多數暫停或縮減服務，初一、初二開診最少。春節仍是流感與COVID-19高峰期，市府設置557診次防疫門診、22間社區藥局提供口服抗病毒藥物及領藥服務。衛生局呼籲高風險族群儘早接種流感與COVID-19疫苗，並做好出國前健康評估及防疫準備，確保春節安心過年。

醫院急診與一般門診調整

台北市衛生局表示，本市共有21家醫院（含台北市立聯合醫院7個院區）提供24小時急診服務。春節期間，各醫院一般門診將有所調整，多數院所於小年夜（2月15日）至年初三（2月19日）停止門診或僅開設部分科別。

此外，台北市立聯合醫院的全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC）於信義門診部、昆明院區及林森院區開設，時間包括小年夜至年初四，以及年初六上午8時至晚間24時，方便市民就近就醫。

衛生局緊急及災難應變指揮中心（EMOC）也將持續24小時運作，提供轉診資訊、監控急救醫院空床數，並協調跨縣市支援，確保春節期間急救醫療不中斷。

防疫門診與社區藥局服務

考量春節仍處於流感與COVID-19傳染高峰期，為避免急診擁塞及交叉感染，台北市15家急救責任醫院及69家診所自小年夜至大年初五（2月15日至2月21日）提供557診次防疫門診，提供公費流感疫苗與COVID-19口服抗病毒藥物服務。另有22間社區藥局提供口服抗病毒藥及一般處方領藥服務，民眾可就近利用。

衛生局提醒，春節期間以初一、初二（2月17、18日）開診數最少，初四（2月20日）起各醫院門診逐步恢復正常。若民眾出現類流感症狀，如發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛及倦怠，可先使用新冠家用快篩，並佩戴口罩至防疫門診就醫，告知醫師快篩結果，以便及時取得對症治療藥物。

（圖／台北市衛生局提供）

流感與高風險族群注意事項

自2026年1月20日至2月28日，若出現類流感症狀，醫師可針對七類高傳播族群評估開立流感抗病毒藥物，包括：醫事防疫人員、安養/長照機構工作人員及受照顧者、幼托育機構人員及保母、學生族群（幼兒園至五專三年級）、與高風險族群同住或照顧者、禽畜養殖/動物園工作人員及動物防疫人員，以及其他人口密集機構工作人員。

如出現緊急就醫症狀，例如呼吸困難、氣促、發紺、意識改變等，民眾應立即撥打119，並依醫師指示使用藥物。

出國旅遊與疫苗接種建議

春節期間不少民眾安排出國旅遊，衛生局提醒，出國前可至疾病管制署全球資訊網查詢各國疫情與防疫建議，並於出國前2至4週至醫療院所評估健康狀況。出國前應準備簡易醫療用品、慢性病及常備藥物，並盡早完成流感疫苗及COVID-19疫苗接種，尤其65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群。

自2026年1月1日至2月28日，政府擴大公費COVID-19疫苗接種對象至「滿6個月以上尚未接種者」，符合資格者可與流感疫苗一併接種。返國後應自我健康監測14天，以降低疾病傳播及重症風險。

台北市衛生局呼籲民眾，春節期間務必注意自身健康與防疫措施，如有就醫需求請合理規劃，善用醫院急診、防疫門診及社區藥局資源，確保過年健康又安心。





