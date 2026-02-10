春節將到 翁章梁慰問第一線執勤員警及協勤民力

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣長翁章梁為在年假前夕給第一線執勤員警和協勤民力最大的鼓勵，9日晚間分別前往各警察分局執行聯合慰問行程，慰勉堅守崗位的執勤人員並致贈慰問品，並發放馬年小紅包，表達關心及新年賀喜。

警察局115年加強重要節日安全維護工作自2月9日22時至2月23日24時為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，結合各協勤民力加強治安及交通疏導工作，提供民眾全方位、快速而貼心的服務。

翁章梁強調，嘉義縣的進步需要多方合作與努力，感謝警察同仁及協勤民力等維安力量保障縣民安全，即將迎接2026台灣燈會及全中運等大型活動，也需仰賴警察同仁協助才能盡善盡美。

警察局長古瑞麟表示，春節期間警方將加強維護金融機構安全、交通疏導管制及為民服務工作，民眾若有「舉家外出住居所安全維護」或「提款護鈔」需求，均可向警方申請，同時呼籲「酒後不開車」，以確保生命財產安全，並提高防詐、防竊及防搶的警覺意識，避免受害。

包括新港鄉長葉孟龍、民雄鄉長林于玲、副縣長劉培東、秘書長羅木興、社會局長張翠瑤、民政處長楊健人、警察局長古瑞麟、消防局長蔡建安、義警大隊長江宗勳及各級民代到場感謝警察辛勞。

圖：嘉義縣長翁章梁為在年假前夕給第一線執勤員警和協勤民力最大的鼓勵，9日晚間分別前往各警察分局執行聯合慰問行程，慰勉堅守崗位的執勤人員並致贈慰問品及發放馬年小紅包。（記者吳瑞興翻攝）