春節將屆台中女監多場懇親 收容人與家屬相擁而泣

（中央社記者蘇木春台中3日電）春節將屆，台中女監近日多場懇親，送上湯圓與咖啡，有收容人與家屬相擁而泣。監方表示，家庭接納與支持，是防止收容人再次犯罪堅強後盾，期盼搭建最好的家庭支持平台。

矯正署台中女子監獄今天發布新聞稿表示，農曆春節將至，監方於1月27日、28日及2月3日，分梯次舉辦「115年度收容人春節面對面懇親活動」，為442名收容人及811名家屬營造團圓時刻，希望強化收容人與家庭連結。

活動中，台中市榮譽觀護人協進會、南山人壽、手感咖啡幫及佰益企業社等單位，透過公私部門資源挹注，也送上紅豆湯圓與咖啡，期盼舒緩家屬與收容人見面時侷促感。

台中女監典獄長林順斌表示，家庭的接納與支持，一直是防止收容人再次犯罪最堅強後盾，而每年懇親活動正是矯正機關為收容人與家屬，搭建最好的家庭支持平台。

收容人阿玲（化名）在會場與母親相擁而泣，她說，在裡面最怕被忘記，喝到熱咖啡、吃到湯圓，感覺心裡被填滿，一定會努力早點回家陪伴爸媽。

首次受邀參與的王姓家屬分享，以前總覺得監獄是冰冷地方，但看到監方安排，結合社會企業愛心，感受到家人沒有被社會遺棄，看著女兒承諾改過，認為懇親比過年紅包都還有意義。

台中女子監獄說明，收容人若能感受到家庭與社會接納，復歸社會後的穩定度將大幅提升，會持續努力透過類似活動，將高牆轉化為學習與轉變的起點，也為收容人與家屬提供溫暖連結，點燃重生希望。（編輯：陳仁華）1150203