春節將屆慰勞警察辛勞 臺東縣府、縣議會致贈慰問品為同仁加油
春節將至，為確保民眾平安過好年，臺東縣警察局成功分局全體同仁將全力投入「115年加強重要節日安全維護工作」，於治安、交通及為民服務等各項勤務中堅守崗位、日夜守護轄區安全。臺東縣政府、臺東縣議會及臺東縣警察局為感念第一線同仁在重要節日期間風雨無阻、辛勞付出，特別準備慰問品向同仁表達關懷與感謝。
本次慰問活動中，縣府、縣議會及警察局貼心致贈每位執勤同仁筋膜按摩槍1份，希望同仁在繁重勤務之餘，能適度舒緩身心疲勞，照顧自身健康，以最佳狀態持續守護縣民安全。慰問品雖非貴重，卻象徵對基層警力的高度肯定與支持，也讓同仁感受到來自各界的溫暖與鼓勵。
成功分局表示，加強重要節日安全維護工作期間，警察同仁肩負維持治安、交通順暢及服務民眾等多重任務，責任重大。感謝縣政府及縣議會長期以來對警政工作的支持與體恤，成功分局全體同仁將持續秉持為民服務精神，全力守護轄區治安與交通安全，讓縣民安心迎接春節假期。
