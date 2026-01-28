春節將屆黃偉哲赴空軍一聯隊致贈加菜金 感謝國軍堅守崗位守護台灣安全

▲115年春節敬(勞)軍活動合影。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】農曆春節即將來臨，台南市長黃偉哲今(28)日率市府團隊前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊慰勞官兵，向犧牲假期、長年堅守崗位守護國家安全的國軍表達最誠摯的感謝。

▲115年春節敬(勞)軍活動，(左)市長黃偉哲，(右)空軍第一戰術戰鬥機聯隊指揮官廖柏文少將。(記者劉秋菊攝影)

黃偉哲表示，台南不僅是台灣第一個城市，也是防衛台灣的重要前線，肩負空域、海岸及陸上防衛重任。不論面對各式威脅、天災及疫情，國軍始終投入第一線守護國家安全與市民安康，他代表台南全體市民表達高度敬意與感謝，也對於國軍在年關期間堅守崗位、保家衛國的付出非常敬佩。

本次勞軍活動由空軍第一戰術戰鬥機聯隊指揮官廖柏文少將接待，官兵以熱烈掌聲歡迎市府團隊到訪。黃偉哲除提前向官兵賀節，也代表市府致贈加菜金及台南優質農特產品，慰勞包含空軍第一戰術戰鬥機聯隊在內共9個單位的辛勞付出，各受贈單位亦回贈感謝狀，展現軍民一家親的深厚情誼。

▲115年春節敬(勞)軍活動，市長黃偉哲代表市府致贈加菜金及台南優質農特產品。(記者劉秋菊攝影)

今日活動包括民政局副局長吳明熙、南區區長蕭琇華、安平區區長蕭泰華、仁德區區長許博森、市議員李啟維、黃肇輝等到場，立委林俊憲服務處及各議員服務處也派代表出席，展現地方政府與國軍團結同心的決心。(記者劉秋菊攝影)