春節將屆 弘道台中服務處備247份年菜送獨老

（中央社記者郝雪卿台中12日電）農曆春節將屆，為了讓弱勢長輩也有豐盛年菜，弘道老人福利基金會台中服務處今天表示，在過年前夕共準備247份年菜發送弱勢長輩，希望長輩感受過年氣氛，暖胃也暖心。

快過年了，家家戶戶開始準備豐盛年菜，但對於獨居弱勢長輩來說，過年沒有家人團聚的熱鬧，平時的送餐服務也會短暫休息，許多長輩只能吃隔夜飯菜或是泡麵、罐頭等。

弘道老人福利基金會台中服務處了解弱勢長輩的困境，在過年前夕，發送年菜給247名弱勢長輩，每份年菜組合有5菜1湯1甜品，菜色有獅子頭、養生雞湯、八寶米糕、銀耳蓮子湯等，冷凍包裝方便加熱食用，希望弱勢長輩在沒有送餐服務的過年期間，也能享用美味年菜。

收到弘道社工送來的年菜組合，75歲的阿嬤開心說「多謝你們每年都送年菜來，讓我們過年有好吃的，金多謝啦！」阿嬤的腰椎、膝蓋都不好，另外有白內障、高血壓等疾病，家中還有2名身障兒女需要照顧。

弘道台中服務處除了幫阿嬤媒合居家服務，協助買菜、陪伴就醫，社工會定期訪視、送物資，關心阿嬤生活的需要，過年前更會送上年菜與祝福，希望春節期間阿嬤一家人能吃得豐盛。

弘道台中服務處長陳國慶表示，因許多弱勢長輩在過年期間沒有家人的陪伴，加上送餐服務也會稍作休息，所以特別訂購冷凍包裝的豐盛年菜組合，讓阿公阿嬤不用下廚，加熱就可食用，希望長輩能感受過年氣氛。

陳國慶說，今年寒冬助老的經費仍缺新台幣270萬元，期待社會大眾伸出援手，響應捐款，讓更多長輩能在寒冬中被關心、被接住。（編輯：李淑華）1150212