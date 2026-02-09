春節將屆 新北啟動加強重要節日安全維護工作

（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市政府今天啟動「115年加強重要節日安全維護工作」，市警局長方仰寧表示，警方將力求治安平穩、交通順暢、民眾安心，讓市民都能安心過好年。

新北市長侯友宜今天在市府6樓大禮堂，邀集警、消及憲兵隊、義警、民防、義交、志工、義消、防宣及救護等單位，啟動加強重要節日安全維護工作，預定從9日晚間10時起執行至2月23日晚上12時止，期間達15天。

侯友宜也當場發放各單位加菜金並致贈慰問品，以慰勉基層辛勞，感謝大家在年節期間堅守崗位、守護城市。

方仰寧接受媒體聯訪指出，新北市警局為加強重要節日安全維護工作，將透過預防性強力掃蕩奠定治安穩固基礎，包括在春節期間持續將人潮易聚集處所、大眾運輸場站及交通樞紐巡守，強化治安狀況及交通疏導狀況，確保治安平穩及民眾出遊順暢。

他表示，在交通安全部分，警方將對毒（酒）駕採取「零容忍」絕對立場，將運用科技設備精準執法，嚴防違法行為威脅用路人生命安全，查扣毒（酒）駕車輛就是預防更多行人的傷亡。

他表示，春節期間也易生賭博、詐騙等犯罪，警方將加強稽查賭博及防詐外，也提醒民眾善用165反詐騙專線防範詐騙，以及可申請「護鈔服務」保障提領現金安全，將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為目標，全力守護市民春節平安。（編輯：蕭博文）1150209