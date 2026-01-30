春節將屆 總統勗勉三軍駐花蓮部隊

總統視察「空軍七九二旅第六一三營二連」天弓三型機動垂直發射架、相列雷達車（下圖）、戰術中心車等裝備，並頒發春節加菜金給駐守的官兵（上圖）。（記者劉立農攝）

▲總統視察「空軍七九二旅第六一三營二連」天弓三型機動垂直發射架、相列雷達車（下圖）、戰術中心車等裝備，並頒發春節加菜金給駐守的官兵（上圖）。（記者劉立農攝）

農曆春節將屆，賴清德總統昨（卅）日上午前往花蓮勗勉陸、海、空三軍駐花蓮部隊，感謝國軍堅守崗位、全年無休保衛國家，並期勉成為「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。總統強調，政府會繼續給予國軍弟兄姊妹最大支持，也期盼朝野政黨放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

總統首先抵達「空軍七九二旅第六一三營二連」，現地視導天弓三型機動垂直發射架、相列雷達車、戰術中心車等裝備，並聽取指管程序介紹，總統接著進入相列雷達車與戰術中心車深入瞭解操作實況，對空軍兄弟姊妹熟練程度感到滿意；接著前往「海軍海鋒七中隊」視導主戰車堡，聽取射控指管車及飛彈發射車諸元及功能介紹。隨後，總統至「陸軍花東防衛指揮部」，除觀賞救災紀實影片，也聆聽官兵救災心得分享。

總統於「陸軍花東防衛指揮部」致詞內容為：

農曆春節即將到來，今天很高興能來到花蓮與大家見面；在稍早，我也分別前往海軍、空軍單位，感謝大家在過去一年堅守崗位、全年無休地保衛國家。許多國軍弟兄姊妹，在春節期間國人團聚的時候，也必須留守基地，繼續全天候捍衛國土，我要跟大家說一聲「辛苦了」，也感謝你們。

我要特別感謝，因為有各位同仁平時精進戰訓本務以及守護花東地區的辛勞，才能讓國人有安全、平穩的生活環境。

從去年到現在，花東防衛指揮部在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「基地任務」以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現與勤訓的成果，我要給予最大的肯定。

而在去年年底，中國進行環臺軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻的力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。

期望新的一年，期許各位保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。

同時，我要期勉大家，持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。

政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。也希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

最後，我要再次肯定，也代表全體國人感謝花東防衛指揮部全體官士兵同仁的辛勞。祝福大家身體健康、家庭美滿幸福，工作順利，也向各位拜個早年，祝大家新年快樂、七喜春來。

包括國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修、海軍副司令馬群超、空軍副司令王德揚等亦分別陪同出席春節慰勉行程。