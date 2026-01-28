春節將臨為國軍打氣 南市長黃偉哲率團赴空軍一聯隊勞軍





春節即將來臨，為感謝國軍官兵保家衛國的辛勞，黃偉哲市長28日率領市府團隊，由臺南市軍人服務站站長劉可雲陪同下，前往空軍第一戰術戰鬥機聯隊勞軍，致贈慰勞金、農產品給部隊，提前祝賀佳節愉快。空軍第一戰術戰鬥機聯隊聯隊長廖少將回贈感謝狀。

黃偉哲表示，春節連假期間，國軍堅守崗位、捍衛國家安全，面對共軍軍演與區域安全挑戰，國軍日以繼夜扎實訓練、精進戰技，確保各項武器裝備維持最佳狀態，不僅守護國家安全，也在救災、防疫等任務中成為市民最堅實的後盾，代表所有市民向駐守臺南的國軍，表達最崇高的敬意及感謝。

更多新聞推薦

● 炮仗花瀑綻放迎新春 嘉義市揭開花季序幕