春節將至南投走春人氣旺 農場體驗成家庭旅遊新選擇

日月町複合式商場，前往日月潭的必經之地。（圖/豐年農場提供）

【記者廖妙茜/綜合報導】 農曆春節將至，許多家庭已開始規劃走春行程。南投作為中台灣熱門旅遊地，依舊是走春首選之一。從日月潭到溪頭，沿線山巒層疊、水景迷人，搭配清新的空氣與多元的景點資源，向來是民眾過年放鬆出遊的熱門路線。途中，還可以在日月町休息站停留片刻，不僅舒緩車程疲勞，也能順道探索周邊，讓走春旅途多一站驚喜風景。

除了知名景點外，近年來也有越來越多民眾選擇「自然系的親子行程」，讓孩子認識大自然風景、生態知識，也能適度放慢節奏、避開人潮。今年春節長假若想換種玩法，不妨試試走進埔里小鎮的在地農場，看看菇菇怎麼長大、木屑山裡有什麼祕密，還可以來杯靈芝茶，為年節假期留下新體驗。

廣告 廣告

位於埔里的「豐年農場」主打菇類太空包生態，園區內保留自然原貌，有雞母蟲觀察區、木屑山、生態導覽與菇類採收體驗。農場人員表示：「很多小朋友第一次來都會很好奇，原來香菇不是從土裡長出來，而是從『太空包』一點一滴冒出來。」

遊客在農場體驗親手採菇，觀察菇類生長樣貌，是難得的親子互動時光。（圖/豐年農場提供）

春節期間，農場也設置靈芝茶試飲區，邀請民眾在冷冽天氣裡，喝上一杯溫潤的養生茶，舒緩年節期間因飲食過量或應酬疲勞所造成的負擔。也有不少家長分享，孩子在體驗過程中從原本的好奇，到後來會主動發問、觀察，讓整趟行程不只是放電，更是收穫滿滿。

民眾在現場試飲靈芝茶，溫暖身心，也成為走春小憩的亮點。（圖/豐年農場提供）

業者表示，每年春節都有不少家庭「回訪」，從最初只是順路遊玩，到後來變成孩子點名要來。除了園區開放的遊玩體驗外，也因應送禮需求推出春節靈芝禮盒，主打成分單純、食材在地，也貼合現代人重視健康的生活理念。

透過自然生態環境及人文經營，打造出結合農業、觀光與地方文化的多元場域。此次春節系列活動，從產品到體驗皆以「健康過好年」的主軸，希望吸引更多家庭與遊客在春節期間走入農場，感受埔里在地的年味與人情。