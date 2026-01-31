春節將至南警執法宣導併行 警三分局會勘道路守護交通平安

因應春節交通，警三分局期間會勘轄區易肇事路口，改善安全措施。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

春節假期將至，警三分局所轄涵蓋多處重要聯外道路，警方也提前啟動交通安全整備作業，分局長陳盈菖除親率幹部前往安南區易發生事故路口會勘外，針對尾牙聚會也特別加強宣導交通安全及反詐騙重點，春節連假期間，警方也將針對飲酒娛樂場所進行交通安全宣導，防制危駕、酒駕。

警三分局近日實地會勘主要道路及易肇事路段，全面檢視轄區交通環境，會勘重點包括交通號誌運作、標誌標線設置、行車視距、轉向動線及行人通行安全，同時指示相關單位進行必要改善與滾動式調整。警方也將根據歷年事故分析規劃重點時段警力部署與交通疏導措施，以降低轄區事故風險。

警三分局針對飲酒娛樂場所進行交通安全宣導，防制危駕、酒駕。(讀者提供)

警三分局也應邀出席區公所暨里長聯誼會年終尾牙晚會，現場進行交通安全及反詐宣導，分局長陳盈菖特別強調「酒駕零容忍」態度，提醒民眾酒後切勿駕駛車輛上路，應善用代駕或替代交通方式，確保自身及他人用路安全。也呼籲民眾牢記防詐三原則「不明連結不點、不明投資不信、不明指示不照做」。

警三分局強調，春節期間行車務必遵守交通規則，切勿酒後駕車、疲勞駕駛或搶快違規，警方也將持續加強違規取締與路口交通秩序維護，春節期間警方執法不打烊，將全力打造平安、順暢的交通環境，守護市民生命與財產安全。