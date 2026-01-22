春節將至暖心挺警消 桃園市議會致贈慰勞金

強化治安防災後盾 桃園市議會慰勞警消。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】春節將至，桃園市議會為感謝警察、消防人員於春安期間（2/9—2/23）投入維安防災，今(22)日上午由議長邱奕勝率議員前往警察局及消防局慰勞，致贈慰勞金共254萬元，向第一線致敬。

邱奕勝表示，桃園人口達235萬、結構多元，治安與防災任務艱鉅；警察春節勤務不打烊、消防落實防災救護，議會將持續以預算與行動作為最堅實後盾。

警察局長廖恆裕指出，春安以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，面對高警民比與多元族群，基層長期承壓，慰勞活動對同仁是重要鼓舞。

消防局長龔永信感謝支持並說明成果，去年工廠與倉庫火災降幅27%，救護出勤逾12萬次，推動「救護一路通」縮短到院時間；人力增至3,376人並強化義消保障。多位議員出席，展現議會持續力挺警消的決心。(圖/市議會提供)