春節將至流感與新冠恐攀高峰 肥胖慢性病患者快打疫苗





【NOW健康 編輯部／整理報導】近期天氣寒冷，加上尾牙聚會活動，社區中呼吸道病毒蠢蠢欲動，今年第1週（1/4-1/10）類流感門急診就診計9萬1842人次，較前1週上升9.6%。疾管署發言人林明誠表示，這一兩週流感病毒傳播風險激增，疫情將於1月下旬明顯上升，農曆年前後進入流行期。



流感高峰單週3死 肥胖慢性病為重症高風險因子



疾管署監測顯示，近7日（1/6-1/12）新增23例流感併發重症病例（3例H1N1、19例H3N2、1例B型）及3例死亡（均H3N2）。目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

肥胖為引發流感重症的關鍵因子，防疫醫師林詠青表示，北部60多歲男性體重偏重，未接種本季疫苗，患有B肝、高血壓、高血脂，日前因咳嗽虛弱而就醫，檢查確診為A流，在服用抗病毒藥後，並未改善，出現食慾下降、下肢水腫 。



家人陪同他至急診，檢查報告顯示，黃疸、抽血白血球發炎、膽肝指數上升、肺炎，經抗生素治療，住院多日，仍呼吸急喘。前後住院4周，不幸於1月上旬過世，死因為流感肺炎併發急性呼吸窘迫。



另一名重症個案也有肥胖問題，林詠青指出，該名30多歲男性個案，體型肥胖，且有高血壓，同樣未接種疫苗，1月初發燒咳嗽，至診所就醫，服用藥物，但後續高燒、胸痛、呼吸喘、全身痛等症狀，至醫院急診，快篩確診A流， 進一步檢查證實，胸部雙側肺炎，確診為流感併發肺炎呼吸衰竭敗血症，現已住院1週，病況穩定。



流感疫苗僅剩18萬劑 公費新冠疫苗接種範圍擴大



林詠青提醒，上述2名案例均有三高、肥胖等問題，為流感重症高風險族群，屬於接種疫苗重點目標。目前全國僅剩18多萬劑流感疫苗，提醒慢性病患者把握機會儘速接種。



至於新冠疫情，疾管署表示，目前處低點波動，第1週新冠門急診就診計1081人次，較前一週上升23.8%，近期趨勢持平，主流變異株為NB.1.8.1；上週新增4例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。



2025年10月起累計53例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，94%未接種本季新冠疫苗。



疾管署自今年1月1日起，擴大公費新冠疫苗接種範圍，只要滿6個月以上、尚未接種者均可接種，直至2月28日止。林明誠表示，目前提供莫德納 LP.8.1、Novavax JN.1疫苗，均安全有效，對於目前新冠病毒主流變異株都具保護效果，呼籲尚未接種新冠疫苗者，把握1月1日至2月28日擴大接種期間，儘速前往接種，及早提升保護力。



