春節將至看劇到天亮？ 精神科醫曝「追劇失落症候群」警訊：逾2周快就醫
【健康醫療網／記者林則澄報導】春節連續假期將至，許多民眾待在家追劇，可能一看就是好幾個小時，甚至一整天都不做其他事，在劇終時還可能泛起一陣惆悵的情緒，小心「追劇失落症候群（PSD）」上身。精神科醫師楊聰財說，這個情況在臨床上非常常見，好發於近期生活壓力大、現實生活社交生活較少而習慣用追劇逃離壓力者，或情緒敏感、想像力豐富的人，另本身有憂鬱症、焦慮症及成癮史也易陷入其中，若有負面情緒持續超過2周，宜考慮進一步就醫。
臨床常見但非正式診斷 重點看「是否影響生活」
楊聰財醫師受訪時表示，追劇失落症候群在臨床上沒有正式診斷名稱，雖非獨立精神疾病，卻是在春節連續假期前後常見的情況，背後原因不只是喜歡追劇那麼簡單，臨床上較需關注的追劇失落症候群樣態，包括低落情緒大於1至2周，或有睡眠時間不正常、夜間失眠及白天嗜睡，甚至社交退縮，不想見人也不想說話，除了工作和學業的專注力明顯下降外，還可能對原本興趣失去感覺，出現再也找不到替代方式的無望感，人生彷彿隨著劇終一起停止，不像一般的空虛感，通常持續時間短（多為幾小時至2天），且可隨著社交轉移注意力，並能正常上班、上課，同時不影響睡眠品質與生活節奏。
大腦把角色當「真實關係」 劇終像失戀分手
楊聰財醫師表示，追劇失落症候群之所以發生，在於大腦對長期出現的人可能產生依附感，不論對方是否是真實世界的人，都易將這種關係當成真實關係處理，因此一旦持續在劇中看到這個角色，熟悉他的聲音、表情、價值觀後，就會將自己投射進對方的生活甚至整個人生，所以劇終時，也就代表這段關係消失，這種感覺就和被另一半冷處理、失戀、分手高度相似。
追劇成「下班儀式」 被迫回現實易迷茫倦怠
不只如此，楊聰財醫師也說，追劇對部分民眾來說不只有娛樂性質，更像是下班後固定陪伴自我的工具，幫助度過假期的時光，或安撫睡前的不安，甚至充當情緒出口的管道，全然投入其中後，能讓人暫時逃離社會角色帶來的壓力，但隨著劇終到來，整個人就等同於被迫回到現實，一旦沒有做好日常儀式感被抽走的心理緩衝，就可能被追劇失落症候群上身，導致原本按部就班的生活突然變得時間感混亂，進而有迷茫、倦怠感，臨床上也和退休、空巢期失落反應非常相似。
高風險族群一次看 憂鬱、焦慮或成癮史要留意
哪些人較易中招，楊聰財醫師指出，近期工作、考試、家庭生活壓力大，或本身情緒敏感、共感能力強、想像力豐富的人，及現實生活中社交圈較小、習慣用追劇排解壓力者，都易有追劇失落症候群，另有憂鬱、焦慮或成癮史也要留意。他更提醒，若負面情緒感持續超過2周、睡眠品質低落且夢境頻繁混亂，對任何事都提不起興趣，或出現「逃避比較好」的想法，進而影響學業或工作表現時，可能不只是追劇失落症候群，應考慮就醫。
健康追劇不靠意志力 先設界線再看片
至於怎麼健康追劇，才能既不傷身也不傷心，楊聰財醫師指出，臨床上常給的原則不是完全禁止，通常情況下，可把劇集拆段來追、一次以1至2集為原則，且追劇時間盡量在白天，而非午夜12點後的凌晨，另大腦對時下影音平台「下一集自動播放」的機制非常沒抵抗力，因此不妨先設定界線，提醒自己「看完這集就停」，取代「根據還有無時間決定是否看下一集」，也可邊看邊做筆記，寫下自己為角色感動的點，或和其他人討論劇情降低沉迷感。他也鼓勵民眾，在追劇前先設定界線，循序漸進地執行，往往比靠意志力有效，而健康追劇的方法起初不起作用，也不要過度責怪自己，「不是不能看劇，是不要讓它變成唯一能讓你『有活著感覺』的東西。」
劇終空虛別急著追下一部 允難過2到3天助回穩
一旦陷入劇終後的空虛期，又該怎麼調適心情，楊聰財醫師說，立刻找下一部劇來追，短期內可能能轉移注意力，但長期下來可能會延長失落感，讓大腦更難回到現實生活的節奏，因此不要急著「馬上看新的一部劇」，有時允許負面情緒存在2至3天，同時藉由固定起床時間、一次短時間外出運動，甚至是一件「不需情緒投入」的環境整理、洗碗等任務，都有助於幫大腦重新找回穩定感，「很多人失落的不是劇終，而是『我很久沒有為自己的人生，投入那麼多情緒』。會因一部劇而失落，代表你是一個有感受力，而非冷漠的人。」
過年熬夜追劇、打牌眼睛又紅又乾 「乾眼症」找上門！該如何治療改善？
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67599
