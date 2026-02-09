春節將至酒駕零容忍 霧峰警守護市民「馬上平安」





農曆新年將至，民眾聚餐飲酒機會增加，為防制酒後駕車危害交通安全，臺中市政府警察局霧峰分局，規劃執行擴大臨檢暨取締酒駕專案勤務，於臺中市大里區中山路、大峰路等交通要道及易肇事路段設置路檢點，加強取締酒駕違規行為，展現警方維護用路人安全的強力執法決心。

霧峰警分局指出，春節期間返鄉車潮增加，民眾飲宴聚會頻繁，酒後駕車風險相對提升，除於道路上設置路檢點外，平時警方的巡邏警力，亦採取不定點、不定時方式攔查，形成全面性攔阻效果。酒駕行為不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡，警方對酒駕採取「零容忍」態度，絕不因節日而鬆懈。春節是家人團圓的重要時刻，希望透過持續強力取締，讓民眾建立「酒後不開車、開車不喝酒」的正確觀念。

霧峰分局提醒民眾，酒後駕車相關法規已修訂，酒駕者駕駛的車輛不論是自己所有、他人出借，抑或是出租車，通通都會吊扣牌照，同時車輛也會移置保管，如酒駕肇事致人重傷或死亡，得沒入該車輛。呼籲民眾，酒駕行為害人害已，如有飲用酒精性飲料或料理，切勿騎車開車上路。

霧峰分局分局長陳啓明表示，民眾如有飲酒需求，應事先規劃代駕、搭乘計程車或請親友接送，切勿心存僥倖。警方將持續滾動式規劃酒駕取締勤務，結合宣導與執法雙管齊下，全力守護市民生命安全與春節交通秩序，並預祝市民朋友「新春愉快、馬上平安」。

