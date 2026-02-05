春節將至陳福海縣長慰問軍方、海巡及金門醫院

【記者 洪美滿／金門 報導】春節將至，縣長陳福海於115年2月5日下午3時親自率隊前往後備服務中心、軍機場金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連、海委會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊、金門醫院及鑑潭山莊等單位感謝，親自贈禮慰問並預祝弟兄們及工作人員佳節愉快。

金門縣地處離島，衛生福利部金門醫院為金門地區唯一醫院，除提供醫療服務外，長期肩負基層轉診及急重症照護，並支援本縣各項大型活動救護工作，另有關緊急傷病患空中轉診赴臺就醫，除有民間航空公司及空勤總隊執行勤務外，每週二、五軍機C130後送則由金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連協助載送急重症病患；而烏坵鄉因受限地理位置與交通不便，辦理緊急醫療後送業務，長年仰賴海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊及空勤總隊第二大隊協助執行。

縣長陳福海率民政處處長陳國興及衛生局局長李金治等人，先後至各單位慰問，並由縣長頒發慰問金及禮品，對於金門醫院醫療服務的辛勞，國軍長期支援地區例行後送病人接送、海巡積極查緝走私維護地區治安及空勤總隊協助載運緊急傷病患付出表達由衷感謝，縣長特地向全體工作人員致意，祝福春節快樂。（照片記者洪美滿翻攝）