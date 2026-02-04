春節將至！「他領最低薪資」陷苦惱：紅包到底要包多少？網給建議

農曆春節將至，不少民眾也開始煩惱紅包怎麼包，有網友分享，自己領最低薪資，因為住家裡的關係，所以每個月都會拿一點薪水補貼家用，眼見農曆年將至，原PO也開始煩惱紅包金額，引發網友討論。

有網友在論壇Dcard以「過年包紅包到底要包多少」為題發文，原PO透露，自己畢業不久，工作剛滿半年，目前領最低薪資，因為住家裡，加上在家吃晚餐的關係，所以每月都會把薪水的三分之一拿出來貼補家用，眼見春節即將到來，也讓原PO十分焦慮，「這樣過年是不是不用再包到大家說的八千、一萬這麼多？很怕包太少長輩會不開心，包太多又覺得負荷不了，感覺這樣下去完全存不到錢」。

不少網友分享經驗談「我是包6600」、「我剛出社會包2000～3600元，讓你參考」、「我一律都是3600元一個人，沒有變過」、「看你家，我自己是以前收多少，包多少回去」、「我都只包1600欸哈哈」、「我也是剛工作快滿半年，這次有想到長輩一律先2000元，小朋友200元」、「我去年各包3600元被我爸嫌說包太少，至少要薪水的一半，說他以前阿公阿嬤都這樣要求，我超級傻眼生氣，今年待業中不知道要不要包」。

也有網友勸原PO量力而為「包自己能力範圍內就好」、「量力而為」、「我工作第一年薪水31000，那時候一人包3600元，現在工作第三年了今年應該會一人8000元，建議一開始不用包太多，畢竟還有工作那麼久，這樣級距很難調」、「心意才是最重要的」、「還是要看自己能力取捨，不需要為了包，讓自己生活過得吃緊」。

撰稿：吳怡萱






