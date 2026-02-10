春節將至 中國河北涿州改掛黃燈籠惹民怨

（中央社台北10日電）農曆春節將至，中國河北省涿州市掛起黃色燈籠引起討論。有中國網友表示不明白黃燈籠的寓意，並稱這會讓人聯想到祭祀，由於負面討論過多，據稱官方最終在掛出黃燈籠2天後全數拆走。

據中國媒體極目新聞報導，5日有店家在網上發布影片稱，河北涿州大街小巷都掛上了黃色燈籠，但是不明白其中寓意。評論區湧入2萬多人討論，網友褒貶不一。

支持者認為黃燈籠寓意吉祥富貴，也有網友認為黃色燈籠有點怪異，稱黃燈籠是用於祭祀。在涿州的主幹道上除了黃燈籠也有紅燈籠，引起網友吐槽街道像「番茄炒蛋」。最終因負面評論過多，影片發布者於6日下午關閉影片評論區。

廣告 廣告

涿州鼓樓大街上的店家指出，這幾天確實掛上了黃色燈籠，以前從未見過。

面對網上輿論，涿州市城管局工作人員表示，街道不僅掛上紅燈籠，也有黃燈籠，更有層次感。

涿州市政府工作人員解釋，在中國傳統文化中，黃色是尊貴、吉祥、溫暖、豐富的象徵，常與紅色搭配使用，是經典的民族色彩，故宮的紅牆黃琉璃瓦就是這一權威性與美觀性的巔峰體現，春節燈籠採取紅黃組色，對於這一經典民族審美的傳承和致敬，營造的是隆重喜慶的氛圍，也符合民間紅火富貴的節日寓意。

官方發布回應不久後，有網友在微博發文稱，「才掛上還沒熱乎」的黃燈籠於在7日全部被拆下，並上傳據稱是黃燈籠被拆下的影片。

涿州市政府工作人員也稱，若市民覺得鼓樓大街的純黃燈籠不妥，可以向上反應。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1150210