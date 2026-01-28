春節將至 台水籲提前大掃除

春節假期即將到來，為使廣大用戶有充裕的自來水可使用，台水公司第七區管理處昨（二十八）日表示，除已整備穩定供水計畫外，另籲請用戶提前展開大掃除，除舊佈新歡喜過新年。

第七區管理處說明，農曆春節期間，預估二月十四至十六日（除夕）家戶用水量將達到最高峰，七區處將依民眾用水需要妥為調控轄內水壓，以滿足民眾用水需求；並籲請民眾「珍惜水資源，用水不浪費」，愛惜有限水資源，使珍貴的水資源能充分有效利用。

該處除做好供水整備工作外，也會進行最佳水源調度以達成穩定供水目標；春節期間用戶如發現停水事故或管線破漏，請撥打台水公司二十四小時免付費服務電話一九一○將會派員前往處理，以確保供水無虞；同時，敬祝新春佳節愉快、萬事如意。