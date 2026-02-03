春節將至 周春米縣長率隊前往屏東黃昏市場宣導食安與防詐

▲屏東縣長周春米與幼兒園的小朋友們，透過常見的詐騙手法及食安情境，提醒民眾注意食品安全及防詐騙小撇步。

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東市美金幼兒園的小朋友扮演「食安小尖兵」及「防詐小刑警」，屏東縣長周春米則化身為小米天使，以常見的情境演出，教導大家食品安全及防詐騙小撇步。農曆春節將至，周春米縣長今(3)日下午率縣府衛生局、警察局及消保官前往屏東市黃昏市場，透過小朋友們逗趣且吸引大家目光的表演，呼籲鄉親們買得安心、吃得放心、守住紅包，才能安心過好年！

周縣長表示，再兩週即將迎來農曆春節，家家戶戶已陸續開始採購年貨食品，提醒鄉親選購時，應注意環境乾淨衛生、標示完整清楚、產品外觀正常、適時適量購買以及具有優良認證等五大原則。此外，年關將近、年終獎金入袋，正是詐騙集團蠢蠢欲動的時候，呼籲長輩勿隨意點擊來源不明的連結，避免落入詐騙陷阱，才能安心過好年。

廣告 廣告

縣府衛生局呼籲消費者採買年貨應注意五大原則：一、環境乾淨衛生：冷藏食品要低溫存放(7°C以下凍結點前)冷凍食品存放(-18°C以下)。二、標示完整清楚：產品要明確標示內容物品名、廠商名稱、原產地、地址、有效日期、營養標示及警語等。三、產品外觀正常：不建議購買有怪味、顏色太白、太鮮豔的食材及包裝破損食品。四、適時適量購買：勿大量採購及囤積，食材分類保存，以確保食材新鮮。五、具有優良認證：生鮮畜肉及加工肉品，選購CAS認證及合法屠宰合格標誌，鮮果蔬菜挑選當令為宜。

警察局提醒民眾務必謹記「五『不』防詐守則」：一、不接：不接受陌生好友邀請。二、不聽：不聽網友指示匯錢。三、不點：不點不明連結。四、不傳：不傳存摺、提款卡、密碼、身分證。五、不信：不信短期獲利、零風險投資，才能「食得安心、守住荷包」，歡喜迎馬年。（圖／屏東縣政府提供）