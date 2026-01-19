春節將至 年銷逾2萬斤的眷村風味臘肉、香腸忙出貨

農曆春節將至，台南市仁德二空眷村包家四川臘肉、豆腐香腸熱賣，業者還得趕場參加各地年貨大街活動。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區二空包家醃製的四川臘肉與豆腐香腸，道地的眷村風味，遠近馳名，平均年銷逾2萬斤，深受市場歡迎，農曆春節將至，訂單爆量湧入，工作團隊依客戶預購的產品趕著裝箱出貨，迅速宅配到府。

業者包宗台表示，隨著農曆春節腳步接近，系列臘肉、香腸等產品相當應景，目前每天上工後，得根據客戶下單內容，先做真空處理，再進行宅配，他也獲邀參加各地眷村年貨大街，屆時必須調度人力趕場，恐會一直忙到2月下旬。

包宗台提到，除了人工煙燻的湖南臘肉之外，自然風乾的四川臘肉也很熱門，由於元旦之後，強烈冷氣團接連報到，更有助於醃製、量產，全力搶攻農曆春節年貨商機。

包宗台說，為堅持品質，都採用現宰溫體豬來醃製，且精選油花比例相當漂亮的，冷氣團愈強，就會更好呷，道地眷村口味，加上無化學添加，民眾吃得安心，最受歡迎的四川臘肉、豆腐香腸，平均每年銷量都破2萬斤。

