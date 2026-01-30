春節將至 朱惕之感謝打火兄弟辛勞付出

《圖說》朱惕之副市長春節慰問，感謝各級消防幹部及同仁辛勞付出。〈消防局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市朱惕之副市長今 〈30〉日親自主持新北市政府消防局1月份局務會報，慰勉各級消防幹部及同仁辛勞付出，並代表市長頒發退休人員獎章及表揚救災救護績優人員，肯定消防同仁在防災、救災及緊急救護工作上的卓越表現。

朱惕之首先祝福於1月份退休的烏來分隊小隊長林慶章，感謝其36年來投身消防工作的奉獻與付出，並向14位114年度「菁勇績優人員」致上最高敬意，無論是成功搶救多名OHCA患者，或在火場中英勇救出受困民眾，皆展現消防人員在第一線與時間賽跑、守護市民生命安全的專業與使命，是全體消防同仁學習的典範，也指出侯市長一再強調「安全永遠擺在第一位」。

他表示，新北市消防局在陳崇岳局長帶領下，團隊齊心協力、成果豐碩，不僅在「民安演習」創下全國10連霸佳績，更於行政院及消防署各項災害防救業務評核，屢獲全國第一的高度肯定。在防災科技方面，首創「全災型智慧化指揮監控平台（EDP）」、EMIS系統及災訊E點通，榮獲國內外多項智慧城市科技大獎，有效提升災害應變與決策效率。

此外，在救災與救護領域，新北市持續精進專業量能，推動緊急應變指揮學院（ERCA）獲國際肯定，新一代119智能派遣系統維持全國第一效率；面對每年超過23萬件的救護需求，消防局全面提升到院前緊急救護品質，使OHCA康復出院率穩定成長，目前有高達12.13%的康復率，累計成功挽救近3千條寶貴生命，讓許多家庭團圓。

朱惕之特別感謝消防英雄於去年9月馳援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，歷時7天不眠不休，完成多起救援任務，協助數百位民眾平安脫困，展現新北消防團隊的專業、善良與團結精神。最後，也提前向消防同仁賀年，致贈象徵平安與祝福的慰問品，期勉大家持續守護市民安全，並預祝全體消防夥伴新年平安順利。