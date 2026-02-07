春節將至 永康安南防搶演練

永康警演練防搶功夫，「歹徒」使出「撒嬌舞」，警方則使出「上車舞」，兩名歹徒只能乖乖就逮。（記者張淑娟翻攝）

記者張淑娟∕永康報導

「全部趴下雙手抱頭！」，永康警演練防搶功夫。兩名「歹徒」衝入金融機構行搶，機警行員立即找掩護蹲下，並偷偷開啟手機「一一０視訊報案ＡＰＰ」拍下歹徒犯案過程，另名行員伺機按下報案警鈴，永康警立刻到場包夾，「歹徒」使出「撒嬌舞」，警方則使出「上車舞」，兩名歹徒只能乖乖就逮。

永康分局加強年節治安維護，特別舉辦防搶演練，永康警也大跳上車舞和撒嬌舞，讓演練加深印象。永康分局勤務指揮中心透過ＡＰＰ視訊語音畫面得知農會被搶，立即通報線上警網前往農會，歹徒得手後剛走出門口，就遭線上警網前後包夾，歹徒使出「撒嬌舞」向員警撒嬌不要逮捕他，未料警方竟也使出「上車舞」讓兩名歹徒只能被逮。

廣告 廣告

年關將近，永康警分局為提升員警防搶應變能力，結合永康區農會大橋分部舉辦「金融機構防搶演練」，演練過程中由永康分局員警喬裝成歹徒，並搭配近期爆紅的「撒嬌舞」及「上車舞」，達到吸睛宣導效果。

記者王勗∕台南報導

農曆春節將近，民眾近期可能提領大量現金，為提升銀行第一線人員緊急應變與自我防護能力，警方也針對轄區金融機構辦理防搶演練，警三分局所轄安南區，地廣人稀且交通動線四通八達，為防範相觀風險，警三分局七日也特別於針對郊區台灣銀行台南創新園區分行辦理防搶演練。