春節將至 產險公會提醒民眾落實風險管理

（中央社記者呂晏慈台北10日電）春節連假即將到來，產險公會今天提醒民眾，風險預防應先於事後理賠，建議規畫假期之餘，也應考量需求強化旅遊綜合保險、檢視車險缺口落實交通安全防護，以及透過住火險與居家綜合險，保障居家財產安全，落實風險管理。

產險公會發布新聞稿表示，春節連假期間人潮與車潮劇增，風險預防應先於事後理賠，提醒民眾務必檢視自身與家庭的保險缺口，善用「線上投保」與「電子保單」服務，確保保障不中斷，並提出3項建議。

產險公會表示，因應近年來全球氣候異變及國際旅遊環境變動，建議出國前可考量自身需求，為自己及家人投保涵蓋「旅行平安險」、「附加傷害醫療險」、「海外突發疾病醫療健康險」及「個人海外旅行不便保險」等旅遊綜合性保單，以保障旅遊時面臨的各種風險。

產險公會解釋，民眾可透過各產險公司官方網站，於出發前2小時或依各產險公司網路投保所定的時間完成投保，即時生效。

產險公會表示，其次是落實交通安全防護的重要性。民眾可檢視車險缺口，因為春節期間為交通事故高峰期，單憑「強制汽車責任保險」僅能提供基礎的身故、失能及醫療保障，對於財損並無支應，建議加保「第三人責任險」，視需求補「超額責任保險」，因應高額理賠風險，建構更完善的交通防護網。

產險公會提醒，民眾事先可確認保單內容是否包含道路救援附加條款，以便發生故障或意外時能獲得及時協助。

產險公會指出，許多民眾在春節期間規劃返鄉祭祖或走春出遊，住家長時間無人看管，近年業界推廣的「居家綜合險」已納入「第三人責任險」，例如意外失火波及鄰舍等範疇，同時還有「竊盜損失險」，建議民眾評估轉換，轉嫁居家期間的潛在財產風險。

產險公會補充，親友團聚時用火用電頻率提高，民眾也可檢查住家的火災保險效期。目前產險業已全面推行電子保單，民眾可將保單存儲於行動裝置，隨時查閱保額與理賠窗口，落實減碳節能同時提升管理效率。

此外，產險公會表示，若遇交通事故，可依循「放、撥、劃、移、等」5大步驟，包括：放置警告標誌、撥打110及保險公司電話、劃線標示（或拍照存證）、移車（無人傷亡且車輛可行駛）、等待警方處理。各產險公司於春節期間均設有24小時客服專線，民眾若有緊急需求，可隨時撥打洽詢服務電話。（編輯：萬淑彰）1150210