春節將近別Blue！準備過年零食開心迎接假期 營養師推薦6類「好心情點心」

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

星期一上班心情不美麗？加油再撐一下，春節假期就要來臨了！過年放假與親朋好友團聚想想就覺得開心，如果再搭配「快樂食物」心情會更加愉快。振興醫院營養治療科營養師陳韻婷推薦民眾，可以準備6類好心情點心春節連假在家享用，讓過年假期過得更開心又健康。

吃東西會影響情緒？ 零食越吃心情越煩躁是什麼原因？

許多人都很好奇，吃東西真的會影響情緒嗎？陳韻婷營養師解答，真的會，而且影響其實比想像中還要大！

不過，過年在家一邊追劇、聊天、打牌，一邊伸手拿零食吃時，你是否發現有時吃完反而更累、更煩？陳韻婷營養師表示，這其實跟血糖波動、血清素原料不足有關，血清素是能讓人感覺放鬆、心情穩定的重要神經傳導物質，它的原料之一就是「色胺酸」，必須從食物攝取，如果點心都選糖果、糕餅、含糖飲料等幾乎沒有色胺酸的種類，反而易讓血糖起伏過大，也會容易感到疲倦、煩躁。

過年零食怎麼選？ 營養師推薦準備6種好心情點心

因此，選對點心種類很重要，別讓錯誤的飲食影響了情緒，吃下能增加快樂的食物，才能更好地享受過年開心的氛圍。陳韻婷營養師建議，過年點心應以「優質蛋白質、含色胺酸、抗氧化營養素」3大原則去做挑選及準備，推薦以下6種過年好心情點心供民眾參考，不僅可以讓年節的歡樂氣氛加成，也能減少對身體的負擔：

堅果＋70%以上黑巧克力：

吃幾顆就有滿足感，比較不會一口接一口停不下來，而且堅果含有鎂、好的脂肪，對神經放鬆有幫助；黑巧克力如果選可可70%以上的，含有很多抗氧化物，對壓力調節也有幫助。

新鮮水果＋無糖優格：

無糖優格屬於乳製品含有色胺酸，加入香蕉（富含色胺酸、維生素B6）、莓果類（良好的抗氧化物）等可以幫助情緒穩定。另外，腸道健康跟情緒也很有關，優格含有益生菌可以腸道、情緒一起顧。

毛豆或滷豆干：

不想吃甜的人，可以選擇高蛋白鹹點心，像毛豆、豆干等都很適合，含有色胺酸，而且蛋白質可以穩定血糖，減少血糖波動，情緒也比較不容易煩躁。再加上這類食物較有咀嚼口感，也能增加進食後的飽足感。

烘烤黑豆：

黑豆不只是優質的植物性蛋白質來源，還富含抗氧化花青素、維生素E、高膳食纖維，可補足過年期間正餐大魚大肉相對缺少蔬菜纖維量攝取的問題，作為過年的點心選擇有助維持良好腸道健康。

低糖豆花：

豆製品富含色胺酸、大豆異黃酮，可藉由調節荷爾蒙，穩定情緒波動、減少低落感，還能緩解更年期期間可能的不適症狀。建議配料適量，選擇全穀雜糧類的燕麥、薏仁、紅豆、綠豆、堅果花生等；糖水減半或改用無糖豆漿，會是更好的搭配。

牛奶燉銀耳：

白木耳含有豐富的多醣體，能穩定腸道健康，也能減少生活忙碌積累的壓力及體內慢性發炎的程度。若以牛奶作為基底，還能補充色胺酸，對情緒穩定更有幫助。

肉乾、堅果蘇等應小份分食 避免整包獨食減少負擔

過年常見的零食餅乾、肉乾、堅果酥等，大多含有高鈉、精製糖、高熱量，如果過年期間想吃一下應景也不是不行，但陳韻婷營養師提醒，應小份量分食，取代整包獨食，而且要多喝水或無糖茶，減少健康負擔。





陳韻婷營養師認為，過年本來就不需要完美的飲食，但如果能在點心選擇上多一點調整，就能少吃進一點負擔，心情也會因此多一點穩定，希望民眾在這個快樂的團聚時節，不只吃得開心，也能健康久久！



