春節將近蔬果供應增3成、毛豬增2成 農業部：價格跌多漲少

農業部針對春節期間的農漁畜產品供應進行盤點，並規畫完善的調配措施。統計顯示，台北果菜市場的蔬菜每日供應量已從1450公噸提升至1900公噸，毛豬供應也從每日2.1萬頭增加至2.6萬頭，確保民眾辦年貨無虞。

根據農業部統計資料，台北果菜市場的水果每日供應量由483公噸增至600公噸，增幅達24％。目前正值產期的蓮霧、椪柑、棗子等品項處於盛產質佳的狀態。民眾常食用的甘藍、白蘿蔔、花椰菜等蔬菜供應充裕，每日供應量提升幅度達31％。

在漁畜產品方面，各地魚市場每日供應量從290公噸增加至380公噸，增幅約31％，白鯧、龍虎斑等魚種供應無虞。土雞每週供應量也從200萬隻提升至213萬隻。花卉市場部分，台北花市供應量由每日7萬把大幅增加至16.8萬把。

農業部分析1月27日至2月2日的農產價格變化，與114年同期相比後發現，整體價格呈現「跌多漲少」的趨勢。甘藍、花椰菜等常見蔬菜每公斤價格都下跌5元以上，水果方面僅椪柑上漲，每公斤達48.1元。

毛豬價格較去年同期下跌11.1元，每公斤落在88.1元，白肉雞也同樣下跌0.8元達每公斤55元。不過，雞蛋受到接連寒流、冷氣團影響導致產量下降，價格較去年同期增加約24元。

農業部強調，將協調直轄市、縣市政府、農漁畜團體、批發市場等單位，依市況加強貨源調配，持續確保供應充足，讓國人安心辦年貨。

