春節將近 防詐要緊 基警前進八堵營區宣導反詐騙

MEITU 20260130 123803462 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】因應農曆春節將近，詐騙案件易於升溫，為提升官兵防詐警覺，基隆市警察局刑事警察大隊於115年1月28日，前往陸軍基隆市後備旅八堵營區辦理防詐騙宣導活動。

MEITU 20260130 123830515 300x200 1

本次宣導聚焦近期常見詐騙手法，透過實際案例分享與互動式說明方式，深入解析假投資、假冒公務機構、網路購物及交友詐騙等犯罪態樣，協助官兵辨識詐騙關鍵特徵，避免因一時疏忽而誤入詐騙陷阱，活動中並結合有獎徵答方式，加強官兵參與度與學習成效，現場反應熱烈。

廣告 廣告

MEITU 20260130 123849763 300x200 1

刑事警察大隊再次提醒民眾，務必牢記「不輕信、不透露、不轉帳」防詐原則，如遇疑似詐騙情況，應立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。

MEITU 20260130 123925264 300x200 1

隆市警察局將持續深入各機關、部隊及社區辦理防詐宣導工作，強化全民防詐意識，期能有效降低詐騙案件發生，讓民眾安心迎接春節到來。