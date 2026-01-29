春節小黃加價、可帶加熱菸入境！ 二月新制一次看

即將邁入2月，又有多項新制即將上路，包含農曆春節計程車加成費用，北北基 從2/11到2/22，每趟次車資加收30元；進出泰國的國際線航班旅客，2/1起機場服務費從每人原本15泰銖調為每人25泰銖，還有哪些在2月要上路的新制，《台視新聞》一次整理。

春節小黃加價 北北基2/11-22每趟多30元

隨著農曆春節將至，搭計程車的費用也將調漲！目前部分縣市政府已公告調整春節期間計程車加成費用，在2/11至2/22這段時間，台北、新北、基隆地區每趟次加收30元；桃園、台中、台南則是從2月13日起，每趟次加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次將加收100元。

春節期間計程車將加成收費。圖／台視新聞

民眾表示，過年本來就可以加點價，司機也要過年，而且他們沒有年終獎金，所以加價是應該的。

泰國出入境旅客服務費 2月起調漲漲幅66.7%

而有計畫前往泰國遊玩的旅客也要注意！泰國民航局宣布，從今年2月1日起，所有進出泰國國際線航班的旅客，機場服務費每人從原本的15泰銖，調漲為每人25泰銖，漲幅約66.7%。

泰國機場國際線旅客服務費調漲。圖／台視新聞

過年換新鈔 2/9起限時5天百元鈔限兌100張

另外，不少人想在農曆年前換新鈔，增添包紅包的心意，央行日前宣布，農曆春節前兌換新鈔，從2/9起一連五個營業日，民眾可到台灣銀行、土地銀行、合庫銀行等8家金融機構指定的455家分行，兌換新鈔。

全台455間銀行2/9起兌換新鈔。圖／台視新聞

民眾表示，換新換新就是有一個新氣象，可能都要挑個人潮比較少的時段換。

高鐵2/2起增班 每週夜間時段南下加開6班次

其他2月即將上路新制，交通方面，高鐵公告，2/2起每週增開夜間時段，南下列車共計6班次，也增加台北、板橋直達台南、高雄的班次；台鐵公司則宣布，自乘車日3/3起，每一乘車日個人線上訂票上限從6張上調至9張，2/3起就可訂票。

2/1起「可攜帶加熱菸」 最多200支免稅禁帶「國外貨」

另外，財政部日前公告，2/1起旅客入境「可攜帶加熱菸」，每人最多200支，但僅限台灣免稅店合法通過的產品，若貿然從國外帶回不符規定的加熱菸，可處5萬至500萬元罰鍰。民眾務必留意最新資訊，以免荷包白白失血。

