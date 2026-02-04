春節就醫不中斷 部立醫院門診開診率近9成

因應春節期間急診室壅塞，衛福部開設假日輕急症中心，盼舒緩醫院急診室人潮。（鄭郁蓁攝）

因應春節連假流感等各類傳染病疫情塞爆急診室，衛福部提前整備，今年農曆除夕至初五期間，部立醫院門診開診率將達九成，盼減患急診壅塞壓力。另外，春節期間身心障礙服務也不打烊，個人助理員和照服員春節上工將加倍發給，民眾自費則比照平日。

衛福部醫福會執行長林慶豐指出，除夕至初五27家部立醫院及4家分院開診率近九成，共開設1183診次，除急診及住院醫療維持24小時正常運作外，持續開設內科、家醫科、兒科及慢性病等門診外，並設置傳染病特別門診，針對發燒、呼吸道症狀及疑似傳染病個案提供診療服務。

林慶豐表示，已經呼籲各院落實急重症分級檢傷、感染管制措施及醫療資源彈性調度，確保急診量能優先提供重症及緊急病患，降低急診壅塞風險，並每日監控急診壅塞情形。

同時建議民眾就醫前，可透過健保快易通、官方網站、網路掛號系統及地方衛生局公告春節期間門診與傳染病特別門診資訊，事前掌握就醫管道，避免集中湧入急診。

各縣市持續提供身心障礙者自立生活支持服務之「個人助理服務」及「臨時及短期照顧服務」，對於熱心提供服務的個人助理與服務員，其服務費用由各縣市政府依原補助標準加倍發給，或依契約規定比照長期照顧給付及基準補助。至於民眾自費額部分，則與其平日的收費負擔相同。

另，考量年節常遇低溫來襲，衛福部也請各縣市提前啟動春節加強關懷弱勢措施，輔導生活陷困民眾申請急難救助、給予物資救助等，協助平安過年。1957福利諮詢專線在春節期間不打烊，每日8時至22時提供服務，由社工提供遭遇急難者援助或相關社會福利諮詢及受理通報個案。

衛福部社工司司長蘇昭如表示，民眾如遭遇到經濟上的困難，或發現身旁親友生活陷困，可撥打1957免付費福利諮詢專線求助，讓專業社工及時提供協助，在溫暖的社會網絡中度過難關，安心過年。

